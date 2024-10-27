Σαρωτικός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ με «εκτελεστές» Ναν και Μπράουν

Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ντέρμπι της σεζόν! Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι από τον Ολυμπιακό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και επικράτησαν 78-71 στο ΣΕΦ, με αποτέλεσμα να μείνουν αήττητοι μετά από 4 αγωνιστικές της Stoiximan GBL και να υποχρεώσουν τους «ερυθρόλευκους» στο πρώτο τους αρνητικό αποτέλεσμα.

Πέρα από ένα πολύ ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο που έληξε ισόπαλο (23-23), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν αισθητά ανώτερη από τους γηπεδούχους και διατήρησε σε όλη την αναμέτρηση διαφορά ασφαλείας, με αποτέλεσμα να φτάσει στη νίκη χωρίς άγχος στο φινάλε. Κομβικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν τα 13/25 τρίποντα του Παναθηναϊκού, που ήταν σε εξαιρετικό βράδυ από μακριά.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός σκόραρε πρώτος με σουτ του Βεζένκοφ από κοντά, ενώ ο Μπράουν απάντησε για τους πράσινους με τρίποντο και έγραψε το 2-3. Ο Φουρνιέ ευστόχησε και αυτός πίσω από τη γραμμή (5-3), πριν ο Φαλ βάλει γκολ-φάουλ για το 8-3. Ο Μπράουν μείωσε με το δεύτερο προσωπικό του τρίποντο (8-6), με τον Φαλ να καρφώνει μετά την ασίστ του Φουρνιέ για το 10-6. Ο Γκραντ ευστόχησε με τη σειρά του πίσω από τα 6,75μ. (10-9), με τον Λεσόρ να βάζει ένα σουτάκι από τα 3 μέτρα για το 10-11. Ο Φαλ κάρφωσε με τη σειρά του για το 12-11, με τους πράσινους να τρέχουν ένα σερί εκμεταλλευόμενοι τα λάθη από Γουόκαπ και Φουρνιέ για το 12-17 με εύκολα καλάθια από Γκραντ και Χουάντσο. Ο τρομερός Φαλ μοίρασε ασίστ στον Παπανικολάου (14-17), με τον Ναν να ευστοχεί από τη γωνία για το 14-20. Ο Βεζένκοφ μείωσε με δύσκολο φλόουτερ (16-20), πριν ο Μπράουν βάλει το τρίτο του τρίποντο για το 16-23. Ο Φουρνιέ απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (19-23), πριν ο Βεζένκοφ πάρει την ασίστ του Γουόκαπ για το 21-23. Ο Φουρνιέ κέρδισε βολές και ισοφάρισε στο 23-23 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μιλουτίνοφ έβαλε το πρώτο του καλάθι για το προβάδισμα του Ολυμπιακού (25-23) και λίγο αργότερα σκόραρε μία βολή για το 26-23. Ο Μήτογλου έκοψε αυτό το επιμέρους 10-0 των «ερυθρόλευκων» με μία βολή (26-24), πριν βάλει τρίποντο από την κορυφή για το 26-27. Ο Βεζένκοφ κέρδισε τρεις βολές και έβαλε τις δύο (28-27), με τον Μήτογλου να μπαίνει ορεξάτος και να βάζει μακρινό σουτ (28-29). Ο Βιλντόσα απάντησε με τρίποντο (31-29), με τον Ναν να βάζει και αυτός τρίποντο για το 31-32. Ο χορός τριπόντων συνεχίστηκε από τον Ντόρσεϊ (34-32), όμως ο Ναν σκόραρε από τα 8 μέτρα (34-35). Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε δύο βολές (36-35), όμως έκανε αχρείαστο φάουλ στον Μπράουν και του «χάρισε» τρεις βολές για το 36-38. Ο Οσμάν έβαλε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο μπροστά στον Φαλ (36-41), ενώ ακολούθησε άλλο ένα από τον Κέντρικ Ναν για το 36-44. Ο Σλούκας πήγε στη γραμμή και έφερε τους πράσινους στο +10 (36-46), ενώ ο Γκραντ υπέγραψε με buzzer beater το τελικό 38-48 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Φουρνιέ μείωσε με τρίποντο (41-48) από την κορυφή και ξεσήκωσε το ΣΕΦ. Ο Ναν έβαλε πολύ δύσκολο λέι απ μπροστά στον Φαλ (41-50), και στη συνέχεια βολή από τεχνική ποινή στον Φουρνιέ για το 41-51. Ο Λεσόρ σκόραρε με πολύ δύσκολο χουκ (41-53), πριν ο Βεζένκοφ δώσει λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο από τη γωνία (44-53). Ο Μπράουν ευστόχησε σε δύσκολο τρίποντο στη λήξη του χρόνου (44-56) με τον Ράιτ να μειώνει σε 46-56. Ο Βεζένκοφ έβαλε μία βολή (47-56) όμως ο Ναν απάντησε με τρίποντο για το 47-59. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έβαλε σουτ από μακριά (50-59), με τον Χουάντσο να καρφώνει μετά από ασίστ του Μπράουν για το 50-61. Ο Ράιτ μείωσε από κοντά νικώντας τον Μήτογλου (52-61), ο οποίος έβαλε μία βολή για το 52-62. Ο Γουόκαπ μείωσε σε 55-62 στη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Μπράουν έβαλε λέι απ και έγραψε το 55-64. Ο Ναν σκόραρε από τη γωνία και συνέχισε ασταμάτητος, ενώ με δική του ατομική ενέργεια το σκορ έγινε 55-69. Ο Ράιτ μείωσε από κοντά (57-69), όμως ο Λεσόρ τον νίκησε και του απάντησε για το 57-71. Ο Μπράουν συνέχισε να «πυροβολεί» και έγραψε το 57-73, με τον Λεσόρ να σκοράρει για το 59-75 μετά από ασίστ του Σλούκα. Ο Ράιτ μείωσε για τον Ολυμπιακό με συνεχόμενους πόντους για το 65-75, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Μετά τη διακοπή, ο Μπράουν κέρδισε βολές και έβαλε τη μία για το 65-76. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν με λέι απ το Φουρνιέ (67-76),

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 38-48, 55-62, 71-78

