Τιμωρός Μορόν, πλήγωσε τον Παναθηναϊκό

Ήταν η εμφάνιση που για φέτος αντιλαμβανόταν κανείς ότι για μεγάλη διάρκεια ο Παναθηναϊκός διατηρούσε τα στοιχεία που επιβάλλονται να υπάρχουν σε μια τέτοια αναμέτρηση. Είχε σωστές καλύψεις αμυντικά, επιχειρούσε αρκετά επιθετικά και είχε ευδιάθετο και τον Τάσο Μπακασέτα.

Αλλά ο Άρης κατάφερε να πάρει βαθμό από την αναμέτρηση της Αθήνας επιβεβαιώνοντας πως με τον φετινό, φοβερό Μορόν, ουδείς είναι ασφαλής. Και ο Ισπανός στράικερ «πλήγωσε» και τους «πράσινους» για να εξασφαλίσει βαθμό (1-1) για το σύνολο του Άκη Μάντζιου, που πλησιάζει σε κατάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από κάποιο σημείο κι έπειτα… πρωταθλητισμός.

Στο μυαλό των κόουτς:

Μετά τις αλλαγές που έκανε για την ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι στην Τσέλσι, ο Ντιέγκο Αλόνσο κράτησε τον Ντραγκόφσκι στα γκολπόστ και διαφοροποίησε πάλι την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο Βαγιαννίδης επέστρεψε στο αρχικό σχήμα πρώτη φορά μετά από το διάστημα που έμενε εκτός πλάνων, ο Ίνγκασον έγινε ξανά παρτενέρ του Γέντβαϊ και αριστερά κινήθηκε ο Μλαντένοβιτς. Στα χαφ επέστρεψε ο Αράο που είχε κοντά τον Τσέριν και σε πιο ελεύθερο ρόλο τον Μπακασέτα. Μπροστά βρέθηκε ο Γερεμέγεφ, με τους Τετέ και Πελίστρι στις πλευρές.

Ο Άκης Μάντζιος τοποθέτησε τον Βέλεθ στα στόπερ, δίπλα του τον Μπράμπετς και οι Μάγιο και Φρίντεκ κινήθηκαν στα άκρη της άμυνας. Οι Σιφουέντες, Μόντσου και Μάνου Γκαρθία ήταν στα χαφ και στην επίθεση η τριάδα στην επίθεση απαρτίστηκε από τους Σίστο, Ντιαντί και Μορόν.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να κρατήσει την μπάλα κάτω. Ήθελε να προσπαθήσει να βγάλει το σχέδιο που είχε διδαχθεί από τον Ντιέγκο Αλόνσο. Με build-up από τον τερματοφύλακα, με τον Μορόν να ξέρει πότε να τρέξει να πιέσει και με τους «πράσινους’ αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μεταφορά της μπάλας προς το χώρο δράσης του Μπακασέτα και της επίθεσης. Ο Αράο που έμενε πιο πίσω και από τον Τσέριν συχνά έβλεπε τους «κίτρινους» να του κλείνουν το δρόμο δίχως να έχει εύκολη επιλογή για τη μεταβίβαση που θα ωθούσε μπροστά το παιχνίδι του «τριφυλλιού».

Οι Τετέ και Πελίστρι ήταν δεδομένο πως θα έπαιρναν τις περισσότερες ενέργειες από πλευράς «πράσινων», με τον Βραζιλιάνο στο 9ο λεπτό ν’ ανοίγει από δεξιά για τον Βαγιαννίδη κι εκείνος να γυρίζει για τον Μπακασέτα που έκανε το μονοκόματο με το δεξί, αλλά η μπάλα κόντραρε. Ο Άρης συνέχισε να ψάχνει τις στιγμές που θα επικρατούσε έλλειψη οργάνωσης στο αμυντικό τρανζίσιον του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι έγινε στο 29’ σε αντεπίθεση που όμως δεν οδήγησε ποτέ σε τελική, αλλά ήταν ένδειξη του τρόπου που ήθελε να επιτεθεί ο Άκης Μάντζιος. Οι Μανού Γκαρθία και Ντιανί ήταν εκείνοι που ανησύχησαν τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τρόπο να προηγηθεί πριν την ανάπαυλα για δεύτερο σερί ματς!

Ο Μόντσου στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Μπακασέτα εκτός περιοχής, έσπρωξε την μπάλα στην τροχιά που άρχισε να χαράσσει ο Τετέ κι εκείνος με αριστερό σουτ νίκησε τον Κουέστα για το 1-0, με την μπάλα να περνά κάτω απ’ το κορμί του!

Η σοβαρότητα που απέπνεε ο Παναθηναϊκός διατηρήθηκε στα μετόπισθεν στο δεύτερο ημίχρονο κι έγινε εκρηκτικότητα στην επίθεση. Ο Μπακασέτας επιχειρούσε να φτιάξει συνεχώς φάσεις για τους Γερεμέγεφ και Τετέ και το συνέχισε με τον Ιωαννίδη όταν εκείνος μπήκε στο 60’ και έκανε τη μεγάλη επιστροφή του. Ο Έλληνας φορ έδειξε και την επίδραση που είχε πάνω του η απουσία όταν σε μια φάση που οποιαδήποτε άλλη φορά θα έκανε τελείωμα, δεν κατάφερε ν’ απειλήσει την εστία του Κουέστα παρά την ωραία κίνηση στην περιοχή και την αποφυγή δυο αμυντικών.

Ο Άρης την ίδια ώρα με τους Σαβέριο και Μορόν γινόταν πιο απειλητικός, με τον πρώτο σκόρερ της Stoiximan Super League να βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 71’. Σε φάση που ξεκίνησε από απώλεια κατοχής για το «τριφύλλι» στο χώρο του κέντρου, ο Μορόν από το ημικύκλιο της περιοχής νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 1-1.

Στο 80ο λεπτό ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε μια από τις γνωστές κινήσεις του, έφυγε μόνος απέναντι από τον Κουέστα αλλά νικήθηκε στο τετ-α-τετ. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε όση ενέργεια του απέμενε, η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε δυνάμεις μέχρι το φινάλε για να διαχειριστεί όσα έπρεπε και το σκορ φυσικά βγάζει κερδισμένους τους φιλοξενούμενους.

MVP: Θα μπορούσε να είναι ο Μπακασέτας υπό άλλες συνθήκες, καθώς ο Έλληνας χαφ ήταν μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις που σκέφτηκε και κατάφερε να φτιάξει στην προσπάθεια για τα γκολ που θα έφερναν τη νίκη. Αλλά με αυτό τον Μορόν να κάνει ξανά τη διαφορά και να χαρίζει τον βαθμό στον Άρη στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην πάει ο τίτλος του πολυτιμότερου στον Ισπανό.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τσβάιερ σε φάση του πρώτου ημιχρόνου με τον Πελίστρι αποφάσισε ορθά να δείξει τη συνέχιση της αναμέτρησης στην πτώση του Ουρουγουανού στην περιοχή του Άρη. Δεν είχε δύσκολο ματς, δεν τράβηξε πάνω του το ενδιαφέρον.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν (73’ Ουναΐ), Μπακασέτας, Τετέ, Πελίστρι, Γερεμέγεφ (60’ Ιωαννίδης)

Άρης: Κουέστα, Βέλεθ (74’ Φαμπιάνο), Μπράμπετς, Μάγιο, Φρίντεκ (56’ Χουάνκαρ), Σιφουέντες, Μόντσου, Μάνου Γκαρθία (74’ Νταρίντα), Σίστο (56’ Σαβέριο), Ντιαντί, Μορόν

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.