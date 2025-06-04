Αν και δεν επιβεβαιώνεται το παραμικρό από πλευράς «τριφυλλιού», η ομάδα φαίνεται να έχει ρίξει όλο το βάρος αυτές τις μέρες σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Γιώργος Κυριακόπουλος και να φορέσει τα πράσινα.

Ο Έλληνας μπακ που βρίσκεται στη Μόντσα, η οποία υποβιβάστηκε τη φετινή σεζόν από τη Serie A, είναι ο παίκτης που στον Παναθηναϊκό θέλουν να πλαισιώσει τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου και την αποτυχία του Μαξ να προσφέρει στους «πράσινους».

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Κυριακόπουλος έχει ξενιτευτεί, όταν από τον Asteras AKTOR παραχωρήθηκε στη Σασουόλο (αρχικά ως δανεικός προτού η ιταλική ομάδα τον αγοράσει) και έκτοτε έπαιξε και στην Μπολόνια, πέρα από τη Μόντσα στην οποία βρίσκεται και με την οποία δεσμεύεται γι’ ακόμα έναν χρόνο.

