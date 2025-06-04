Οι φήμες ανταλλαγών στο NBA έχουν πάρει «φωτιά», και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Παρά το γεγονός ότι οι Μπακς δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους, οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του Greek Freak φουντώνουν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Έλληνας σούπερ σταρ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ενόψει του καλοκαιριού όσον αφορά μια πιθανή αλλαγή ομάδας, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους οργανισμούς της λίγκας.

Το Τορόντο φαίνεται να είναι ένας πιθανός προορισμός, με αμοιβαίο ενδιαφέρον μεταξύ Ράπτορς και παίκτη, σύμφωνα με τον Doug Smith του Toronto Star. Αν και το ενδεχόμενο μεταγραφής χαρακτηρίζεται «μακρινό», οι Καναδοί αναζητούν μια δυναμική επανεκκίνηση.

Από την άλλη, οι Χιούστον Ρόκετς έχουν βάλει τον Γιάννη στο στόχαστρο, με αναφορές από το The Athletic να κάνουν λόγο για στρατηγικό ενδιαφέρον, παρά τις αμφιβολίες για την πρόθεση των Μπακς να τον παραχωρήσουν.

Ακόμη και οι Μπρούκλιν Νετς φέρονται να είναι στο κάδρο, ενώ δεν περνά απαρατήρητο το ενδεχόμενο -όσο μακρινό κι αν ακούγεται- ενός «τρελού» σεναρίου που φέρνει τον Αντετοκούνμπο δίπλα στον Στεφ Κάρι στους Γουόριορς.

Ο Greek Freak έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τους Μπακς για άλλα δύο χρόνια, ωστόσο η ομάδα μοιάζει να έχει μπει σε ένα τέλμα, χωρίς πολλά περιθώρια ελιγμών για την ενίσχυσή της ώστε να γίνει διεκδικήτρια του πρωταθλήματος. Ο Αντετοκούνμπο για πρώτη φορά λέγεται πως είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τα «ελάφια» μετά από 13 χρόνια και έχει εκφράσει δημοσίως στο παρελθόν ότι του αρέσει να αγωνίζεται στη Νέα Υόρκη.

