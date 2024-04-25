Παναθηναϊκός: Τι σημαίνει η απουσία του Χουάντσο για το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι των playoffs από την «ομάδα του λαού». Ο Εργκίν Αταμάν όμως έχει ακόμα έναν λόγο να… πονοκεφαλιάζει! Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρέθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας έντονων συμπτωμάτων ιγμορίτιδας. Παράλληλα ο πρώην NBAer μετά το τέλος του αγώνα ένιωσε ένα μυϊκό σπασμό στην αριστερή του γάμπα μετά το τέλος του Game1.

Αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι τίθεται εκτός «μάχης» από το δεύτερο ματς.

Πηγή: skai.gr

