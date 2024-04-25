Σκάκι Μπαρτζωκα, με βασιλιά Γκος, αξιωματικό Φίλιππο και... άλογο ΜακΚίσικ

Εντάξει, ορθώς θα… Διαμαρτυρηθείτε πως δεν χώρεσε στον τίτλο ο Κέιναν και δεν πήραν σε αυτόν τον ρόλο, και το μερίδιο που τους αναλογεί στην νικηφόρα παρτίδα σκάκι που έστησε μαεστρικά ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Φαλ, ο Σίκμα, ο Γουόκαπ και ο Λαρεντζάκης, όμως να με συμπαθάτε. Άλλωστε για ένα ακόμα μεγάλο ευρωπαϊκό-ιστορικό του βράδυ, ο Ολυμπιακός απέδειξε πως είναι δομημένος για να είναι υπεράνω ονομάτων, όλοι να παίζουν για όλους και το «εμείς» να είναι πολύ παραπάνω από το «εγώ».

Την ημέρα της άλωσης της Βαρκελώνης ή αν θέλετε του break που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ στους «ερυθρόλευκους», κάλλιστα θα μπορούσε να γράψει κανείς πως και όλοι τους, άλλο πολύ, άλλος λιγότερο, ήταν υπέροχοι.

«Ο,τι και αν μας είπε πως πρέπει να κάνουμε ο προπονητής για να νικήσουμε, ήταν απόλυτα σωστό. Το πλάνο δεν είχε το παραμικρό ψεγάδι», μονολογούσε ο Σακίλ ΜακΚίσικ λίγα λεπτά μετά τον θρίαμβο στο «Παλάου» και πώς να τον αδικήσει κανείς; Ο κόουτς Μπάρτζώκας και οι συνεργάτες του, κατάφεραν στην κυριολεξία στο… παρά ένα, να σχεδιάσουν αγωνιστικά τρικ και αποδοτικά σχήματα χωρίς τον πολύτιμο και πολύπειρο αρχηγό τους, Κώστα Παπανικολάου, μετατρέποντας την ατυχή συγκυρία σε πλεονέκτημα. Με το… καλησπέρα της σειράς ο Ολυμπιακός έκανε το 0-1, με την βραδιά να έχει αρκετά στοιχεία… αιφνιδιασμού, και πεντάδες που ο Ρότζερ Γκριμάου, ούτε καν είχε φανταστεί πως θα αντιμετωπίσει, πολλώ δε μάλλον πως θα δημιουργήσουν τόσα προβλήματα στην Μπαρτσελόνα.

Η αρχική πεντάδα με τον Σίκμα στο «4» και τον Πίτερς στο «3», ήταν το πρώτο… μήνυμα.

Ο πρώην παίκτης της Άλμπα τα πήγε πολύ καλά πάνω στον Πάρκερ, έβαλε το κορμί του στην άμυνα, έκανε κλεψίματα, μάζεψε ριμπάουντ και σκόραρε, δίνοντας για τους περισσότερους λύσεις από το πουθενά, αλλά για τον προπονητή του που τον στήριξε όλη την σεζόν, ήταν κάτι αναμενόμενο. Το… βραχυκύκλωμα των γηπεδούχων φάνηκε από την αρχή, καθώς χρειάστηκαν τέσσερα λεπτά για να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι, με τον Φαλ να έχει νικήσει κατά κράτος τον Βέσελι και τα πρώτα μηνύματα για το τι θα επακολουθούσε να έχουν σταλεί. Με τον Γουόκαπ να δημιουργεί και να «κλειδώνει» τον Λαπροβίτολα στην άμυνα και τον Γουίλιαμς-Γκος να είναι… φορτσάτος από την αρχή του αγώνα, ο Ολυμπιακός απειλήθηκε ουσιαστικά μόνο από τον Αμπρίνες και ο μοναδικός γκαρντ των «μπλαουγκράνα» που του προκάλεσε κάποια προβλήματα, ήταν ο Γιοκουμπάιτις.

Η είσοδος του Πετρούσεφ, έδωσε το έναυσμα για την πρώτη δυνατή αντεπίθεση. Ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ ήταν απολαυστικός και μακάρι η εξέτασή του να μην δείξει κάτι σοβαρό, καθώς η σειρά έχει ακόμα δρόμο και η ποιότητά του είναι αναγκαία. Ήταν που θα έπαιζε πλήρης ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά φέτος στα πλέι οφ. Και τι με αυτό όμως; Μιλάμε για ο,τι πιο σκληρό κυκλοφορεί εκεί έξω στην Ευρωλίγκα, μην ξεχνιόμαστε. Το ημίχρονο έκλεισε με το μάλλον φτωχό βάσει εικόνας +9, με τα ποσοστά στα δίποντα (σ.σ. 14/21) να είναι ο καλύτερος σύμμαχος μετά το άρτια εκτελεσμένο αμυντικό πλάνο. Αν δεν είχαν χαθεί και πέντε βολές που στο τέλος έγιναν εννέα και παραλίγο να στοιχίσουν, η διαφορά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.

Το 4ο φάουλ του Γουόκαπ στο 23΄ άλλαξε άρδην τα δεδομένα στο rotation, όμως κάπου εκεί πήρε μπροστά ο Κέιναν και μαζί με τον Γουίλιαμς-Γκος, έφεραν την διαφορά στο +13, τρία λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Στην αμέσως επόμενη επίθεση, οι πειραιώτες έχασαν ελεύθερο τρίποντο για να τελειώσουν το ματς και κάπου εκεί άρχισαν να χάνουν το μυαλό τους στην επίθεση και να εμφανίζουν τάσεις αυτοχειρίας. Έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς καλάθι εντός πεδιάς και η Μπαρτσελόνα μείωσε μέχρι και στους τρεις πόντους με επί μέρους 11-1. Το πρόωρο τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα, αλλάζει ξανά το τσιπάκι, ο Ολυμπιακός αρχίζει να παίζει ξανά καλή άμυνα κυρίως στα πλαϊνά πικ εν ρολ που εφήρμοζε η αντίπαλος και τον είχαν πληγώσει και με τον καταπληκτικό ΜακΚίσικ (σ.σ. έπαιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο) να κλέβει μπάλες, να καρφώνει στον αιφνιδιασμό και να πετυχαίνει δύσκολα καλάθια σε «σκοτωμένες» επιθέσεις, η πλάστιγγά έγειρε για τα καλά.

Το μεγάλο τρίποντο του Κέιναν και η εκπληκτική δημιουργία του Πίτερς για το καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ ο οποίος επιστρατεύτηκε ολόσωστα στο τέλος λόγω των φάουλ του Φαλ, έκριναν ουσιαστικά μαζί με τις δύο εύστοχες βολές του Λαρεντζάκη (σ.σ. απόλυτα συγκεντρωμένος όσο έπαιξε με δύο πολύ χρήσιμα φάουλ) το παιχνίδι, καθώς το πολύ κακό λάθος του ταλαιπωρημένου από την μέση του, Γουόκαπ, ευτυχώς δεν στοίχισε. Το «Παλάου Μπλαουγκράνα» έβραζε, οι Καταλανοί ανέβασαν στο κατακόρυφο τα ντεσιμπέλ, όμως ο Ολυμπιακός πέρασε αλώβητος και πήρε αυτό που άξιζε, καθώς ήταν η ομάδα που ήξερε απόλυτα τι ζήταγε μέσα στο παρκέ και είχε καταπληκτική καθοδήγηση. Περιόρισε μια ομάδα που πετυχαίνει 87 πόντους μέσο όρο μπροστά στο κοινό της στους 75, και κάπως έτσι του έφτασε η παραγωγή που έχει φέτος μακριά από το ΣΕΦ (σ.σ. 77 πόντοι ανά παιχνίδι).

Παρότι έγιναν πολλά λάθη, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μία παραπάνω ασίστ, έκαναν 11 κλεψίματα και κυρίως ανάγκασαν την Μπαρτσελόνα σε πέντε παραπάνω σφάλματα απ’ ότι κάνει συνήθως. Οι έμπειροι και εξαιρετικοί παίκτες, Βέσελι, Σατοράνσκι και Λαπροβίτολα εκμηδενίστηκαν, ο ρυθμός ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο των νταμπλούχων Ελλάδας, που πήραν πέντε παραπάνω πόντους από λάθη αντιπάλου και τρεις σε καταστάσεις αιφνιδιασμού σε ισπανικό γήπεδο! Και όλα αυτά, με ποσοστά ευστοχίας στο τρίποντο κάτω από 30%. Η πρώτη εικόνα από την σειρά, επιβεβαιώσει όλους όσοι υποστηρίζαμε πως είναι μια αντίπαλος που ταιριάζει απόλυτα στον πλήρη Ολυμπιακό. Η διαφορά στην άκρη του πάγκου «μίλησε» εμφατικά από την αρχή της, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί. Στα πιο αμφίρροπα πλέι οφ (σ.σ. πλην του Ρεάλ-Μπασκόνια) όλων των εποχών, τα τρία «διπλά» σε game 1 για πρώτη φορά στην ιστορία τα λένε όλα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αύριο μια ευκαιρία χωρίς πίεση και άγχος καθώς την δουλειά τους την έκαναν στην Βαρκελώνη, να κάνουν το 2-0 και να απλοποιήσουν στο έπακρο την κατάσταση. Έχοντας την σιγουριά πως θα έχουν δύο παιχνίδια μπροστά στο κοινό τους την Μεγάλη Εβδομάδα, το χέρι μπορεί να λυθεί και τα τρίποντα και οι βολές να μπουν, η μειωμένη πλέον πίεση να οδηγήσει σε λιγότερα λάθη και οι αποσκευές να βαρύνουν επικίνδυνα με δυο «διπλά». Ασφαλώς και η Μπαρτσελόνα θα αντιδράσει και η αποστολή είναι πολύ δύσκολη, όμως όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζώκα, τίποτα δεν αποκλείεται…

Υ.Γ.: Είναι ασύλληπτο αυτό που ζει και κάνει αυτή η ομάδα στην Ευρωλίγκα με τέτοια σταθερότητα και συνέπεια από το 2008 και έπειτα. Και το σημαντικότερο, είναι πως μετά από μία τόσο σπουδαία νίκη που δίνει πλεονέκτημα για ένα ακόμα Final Four στην πιο δύσκολη, βάσει αποτελεσμάτων φέτος, έδρα της Ευρώπης, όλοι στα αποδυτήρια συμπεριφέρονταν σα να μην συμβαίνει τίποτα. Σα να έχει περάσει απλά άλλη μία μέρα στην… δουλειά. Με σοβαρότητα που πηγάζει από την διοίκηση και αναβλύζει μέχρι και στον «τελευταίο» υπάλληλο, ταπεινότητα και σεβασμό στο άθλημα, την ομάδα, την διοργάνωση και την κοινή λογική.

Υ.Γ.2: Αυτά που ζει ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη και την φετινή σεζόν είναι μυθικά. Τελικοί, ημιτελικοί και προημιτελικοί στα πέντε βασικά αθλήματα σε άνδρες, γυναίκες και… παιδιά. Αδιανόητο μεγαλείο.

Υ.Γ.3: Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ: «Ο Ολυμπιακός θα κάνει break στο «Παλάου» αν…». Πλην των χαμένων αμυντικών ριμπάουντ, έγιναν όλα σωστά. Μόνο τον Σίκμα δεν είχαμε προβλέψει, όμως αυτή την προπονητή διάνοια, δύσκολα την προβλέπεις.

