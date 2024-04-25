Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική των playoff, στην OPAP ARENA.

Οι «πράσινοι» δεν ήταν καλοί από την αρχή και ο Ελίασον άνοιξε το σκορ για την ένωση στο 7ο λεπτό. Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ δεν πήρε καθαρό πέναλτι από τον διαιτητή και πριν το ημίχρονο είχε δεχτεί δεύτερο γκολ από τον Πόνσε. Το τριφύλλι δέχτηκε και 3ο, γνωρίζοντας την βαριά ήττα με 3-0 από τους «κιτρινόμαυρους».

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.