Παναθηναϊκός: Τι πρέπει να αλλάξει για να κερδίσει τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική των play in της Stoiximan Basket League στο ΟΑΚΑ (15/4 20:15).

Οι «πράσινοι» μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερα βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά θέλουν τη νίκη για το γόητρο - και φυσικά για να «σφραγίσουν» το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο για το πρωτάθλημα.

Ο Αταμάν ξέρει πολύ καλά ότι στα προηγούμενα δύο ντέρμπι η ομάδα του «πόνεσε» στη θέση «5» και για αυτό στο πλάνο του έχει σκεφτεί πως να το αντιμετωπίσει!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.