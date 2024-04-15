Λογαριασμός
Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ντέρμπι λόγω ίωσης και ο Αντετοκούνμπο

Πλην του Τζέριαν Γκραντ, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν θα έχει διαθέσιμο στο αποψινό (15/04) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ούτε και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, λόγω ίωσης.

Αντετοκούνμπο

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η σημερινή (15/04) πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του απογευματινού αγώνα με τον Ολυμπιακό στο κλειστό του ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνσιτική του Top-6 στην Stoiximan Basket League.

Και αυτό γιατί, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός του προγράμματος των «πράσινων» και συγκεκριμένα στο σπίτι του, λόγω ίωσης! Ως εκ τούτου, ο διεθνής Έλληνας σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τους Πειραιώτες.



Θυμίζουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στα πλάνα του ούτε και τον Τζέριαν Γκραντ που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και έμεινε εκτός της εξάδας ξένων, λόγω κάποιων ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο του δεξιού του ποδιού.
