Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ντέρμπι λόγω ίωσης και ο Αντετοκούνμπο

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η σημερινή (15/04) πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του απογευματινού αγώνα με τον Ολυμπιακό στο κλειστό του ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνσιτική του Top-6 στην Stoiximan Basket League.



Και αυτό γιατί, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός του προγράμματος των «πράσινων» και συγκεκριμένα στο σπίτι του, λόγω ίωσης! Ως εκ τούτου, ο διεθνής Έλληνας σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τους Πειραιώτες.

Θυμίζουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στα πλάνα τουκαι έμεινε εκτός της εξάδας ξένων, λόγω κάποιων ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο του δεξιού του ποδιού.

