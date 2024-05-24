Παναθηναϊκός: Τι πιστεύει ο Σλούκας για τον τελικό

Δηλώσεις από τη μικτή ζώνη έκανε ο Κώστας Σλούκας μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί της Φενερμπαχτσέ. «Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό».

