Στον τελικό του Final 4 μετά από 13 χρόνια βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε στην «Uber Arena» με σκορ 73-57, περιμένοντας πλέον να μάθει τον αντίπαλό του!



Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κέντρικ Ναν μίλησε τόσο για την ιστορική αυτή πρόκριση, όσο και για τη χημεία, τη δουλειά και το μεράκι που έχουν ρίξει άπαντες στον σύλλογο όλη τη χρονιά για να φτάσουν ως εδώ, ενώ, ερωτηθείς για τον τι περιμένει στο δεύτερο ημιτελικό, δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

«Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά ήρθαμε έτοιμοι να παίξουμε. Μπήκαμε πολύ καλά στο ματς, έκαναν την αντεπίθεσή τους, αλλά κρατήσαμε το προβάδισμα και πήραμε τη νίκη. Ήταν σημαντικό να βγάλουμε κάθε άμυνα που μπορέσαμε να βγάλουμε.Αυτό κάναμε, βγάλαμε τις άμυνες και βρήκαμε τις λύσεις στην επίθεση για να κερδίσουμε. Έχουμε πολλούς σπουδαίους ανθρώπους στο κλαμπ, από την κορυφή ως τα κάτω, είμαστε όλοι ενωμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλο, δουλεύουμε σκληρά, αυτά είναι που λατρεύω σε αυτή την ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει στον άλλο ημιτελικό. Θα τον δω και θα κάνω… σκάουτινγκ και για τις δύο ομάδες».

