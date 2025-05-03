Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πόλο: Πάρτι του Ολυμπιακού με Φερεντσβάρος και τρίτη θέση στην Ευρώπη

Με ένα ξέσπασμα στο τρίτο 8λεπτο, ο Ολυμπιακός βύθισε τη Φερντσβάρος με 18-11 στον μικρό τελικό και κατέλαβε την τρίτη θέση στο Champions League πόλο γυναικών

πόλο

Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φερεντσβάρος, πήρε εύκολα τη νίκη στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά με 18-11 χάρη σε ένα ξέσπασμα στο τρίτο οκτάλεπτο (7-2 το επιμέρους σκορ) και κατέλαβε την τρίτη θέση στο Champions League πόλο γυναικών.
Κορυφαίες για την ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη ήταν η Βασιλική Πλευρίτου με 7 γκολ και η Στεφανία Σάντα με 4 γκολ, ενώ η Ελευθερία Πλευρίτου της Φερεντσβάρος σκόραρε 2 τέρματα.
Οι «ερυθρόλευκες» στρέφονται πλέον στο πρωταθλήμα, εκεί που αναμένεται μεγάλη μάχη με τη Βουλιαγμένη για τον τίτλο!

Το ματς:
Νωθρό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες, με τη Ντε Φρις να δίνει το προβάδισμα στη Φερεντσβάρος (5:37) στην παίκτρια παραπάνω, με τον Ολυμπιακό να ανακτά έκτοτε τον έλεγχο. Η Σάντα ισοφάρισε και στη συνέχεια Τριχά, Μυριοκεφαλιτάκη και πάλι Σάντα έκαναν το 4-1, με τη Φέκετε να διαμορφώνει στην κόντρα το 4-2 του πρώτου οκταλέπτου.

Εκρηκτικό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο οκτάλεπτο, που με οδηγό τη Βασιλική Πλευρίτου ανέβασε τη διαφορά στα 4 γκολ (7-3). Η Βάλι μείωσε σε 7-4 με πέναλτι, αλλά η Μυριοκεφαλιτάκη δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο ανέβασε και πάλι τη διαφορά στα 4 τέρματα (8-4).

Όπως έκλεισε το πρώτο μέρος, έτσι ξεκίνησε και στο τρίτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός, με συνεχόμενες καλές άμυνες και πολύ ωραία γκολ των Άντριους και Σάντα για το 10-4. Η Βασιλική Πλευρίτου έκανε το 11-4, με τις Μαγυάρες να μειώνουν σε 11-6. Ωστόσο, με συνεχόμενα γκολ από Πλευρίτου και Σάντα, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +9 (15-6) στο τέλος της 3ης περιόδου, της οποίας το επιμέρους σκορ ήταν 7-2 για τον Ολυμπιακό!

Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστική, με τη Βασιλική Πλευρίτου να συνεχίζει όμως στον ίδιο ρυθμό και να φτάνει τα 7 προσωπικά τέρματα. Το μόνο που κατάφερε η Φερεντσβάρος ήταν να ρίξει τη διαφορά στο τέλος για το τελικό 18-11. Με το τέλος του ματς, ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τις παίκτριες του Δημήτρη Κραβαρίτη, ζητώντας παράλληλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-2, 7-2, 3-5
Ολυμπιακός (Δ. Κραβαρίτης): Ράικροου, Χριστοδούλου Άουτ, Κουρέτα, Σάντα 4, Τριχά 1, Άντριους 2, Σιούτη, Μ. Πλευρίτου, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 7, Δρακωτού, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Καραγιάννη
Φερεντσβάρος (Μ. Ματάζ): Κις, Πλευρίτου 2, Ματέ 1, Κούρουτς, Βάλι 1, Φάρκας, Παλμιέρι, Λειμέτερ 2, Κούνια, Χέρτσκα 3, Φέκετε 1, Ντε Βρις 1, Νεσμελι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλο Γυναικών Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark