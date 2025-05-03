Εκπληκτική Τζένγκο έκανε το back-to-back στα Diamond League με νέο απίθανο ρεκόρ

Μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση για την εκπληκτική Ελίνα Τζένγκο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ακοντισμού, μέλος του TeamFuture της bwin, μετά από τη νίκη στη Σιαμέν την περασμένη εβδομάδα, πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτου (03/05) τη δεύτερη διαδοχική νίκη της σε ισάριθμα φετινά Diamond League.

Συγκεκριμένα, 22χρονη αθλήτρια ανέβηκε στην κορυφή του Diamond League της Σανγκάη με καλύτερη βολή στα 64,90 μέτρα, βελτιώνοντας το προσωπικό της ρεκόρ κατά 15 εκατοστά, επίδοση που είχε σημειώσει στον προηγούμενο αγώνα!

Οι βολές της πρωταθλήτριας Ευρώπης που προπονείται με τον Γιώργο Μποτσκαριώβ στον αγώνα ήταν: 55,42 μ., 60,33 μ., 60,92 μ., 64,90 μ., 59,89 μ., 61,41 μ., δείχνοντας εδώ και καιρό πως είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα της καριέρας της και να καθιερωθεί στην ελίτ του παγκόσμιου ακοντισμού!

«Είχα έναν καταπληκτικό αγώνα. Απόλαυσα κάθε στιγμή της βραδιάς και είμαι πολύ χαρούμενη με τον εαυτό μου. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο που έκανα και στην τελευταία συνάντηση και ήταν υπέροχο για μένα. Τα κατάφερα. Ξέρω ότι μπορώ να ρίξω μακριά, οπότε προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένη και να εκτελώ τέλεια, να χρησιμοποιώ τη σωστή τεχνική και το ακόντιο θα πάει μακριά. Αυτή είναι μια μεγάλη σεζόν για μένα, στοχεύω να ρίχνω σταθερά πάνω από τα 60 μέτρα», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα.

