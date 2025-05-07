Παναθηναϊκός: «Σκούπισε» τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στον θρόνο του

Επέστρεψε εκεί όπου ανήκει ο Παναθηναϊκός!



Σε ένα παιχνίδι που ήταν διαφήμιση του βόλεϊ και θα μνημονεύεται για χρόνια, η ομαδάρα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επικράτησε στο tie break του Ολυμπιακού (25-23, 23-25, 25-27, 25-21, 17-15), έβγαλε... σκούπα στη σειρά των τελικών Volley League Ανδρών και κατέκτησε τον 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του!

Εκπληκτική ήταν η εξέλιξη του αγώνα, με τους «πράσινους» να κατακτούν το πρώτο σετ, τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν την ανατροπή για το 2-1, να φτάνουν στο +6 στο τέταρτο σετ, προτού το «τριφύλλι» με αντεπίθεση διαρκείας ισοφαρίσει σε 2-2 και στείλει το ματς στο τάι μπρέικ για το πρώτο του πρωτάθλημα μετά τη σεζόν 2021/22.

Το ματς:

Δυναμικό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό που με την ώθηση των οπαδών του στις κερκίδες, προσπάθησε να πιέσει τον Ολυμπιακό στην υποδοχή του και βρέθηκε γρήγορα στο +3 (4-1). Η αντίδραση των Πειραιωτών ήταν άμεση, αλλά το σερβίς τους στην αρχή του ματς, όχι ιδιαίτερα λειτουργικό, γεγονός το οποίο έδωσε το δικαίωμα στο «τριφύλλι» να παραμείνει σε θέση ισχύος. Οι σπασμωδικές κινήσεις από τους παίκτες του Γκαρντίνι, αλλά και το κυριαρχικό μπλοκ από την πλευρά αυτών του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δημιούργησαν ιδανικές, για τους γηπεδούχους, συνθήκες, καθώς στα μέσα του σετ το σκορ έφτασε στο 14-8. Η επιστροφή του Ολυμπιακού δεν άργησε και δια χειρός του... μαέστρο, Ντράγκαν Τράβιτσα οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν μικρό σερί 3-0 και μείωσαν στους τρεις.



Το σερβίς των φιλοξενούμενων δεν λειτουργούσε ιδανικά και μοναδική τους «πηγή» για πόντους ήταν τα λάθη του Παναθηναϊκού, ή κάποια έμπνευση από Τράβιτσα και Πέριν, που ωστόσο δεν μείωναν τη διαφορά κάτω από τους τρεις πόντους υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα μικρό επιθετικό μπλακ άουτ του Παναθηναϊκού έφερε τον Ολυμπιακό με μπλοκ του Πέριν και άσο του Κουμεντάκη στον πόντο και το «θρίλερ» μόλις είχε ξεκινήσει. Μια κομβική φάση ήταν αυτή σε επίθεση των «ερυθρόλευκων» με το σκορ στο 21-20 υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Ατανασίεβιτς να κάνει το βαθύ χτύπημα και τον πόντο αρχικά να πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Ωστόσο μετά από challenge όπως αποδείχθηκε η μπάλα ήταν άουτ και δεν υπήρχε επαφή με παίκτη του Παναθηναϊκού και το σκορ έγινε 22-20 και εν συνεχεία 23-20. Πολύ σκληρή για να πεθάνει η ομάδα του Γκαρντίνι, έτρεξε επί μέρους 2-0, αλλά ο Νίλσεν έδωσε match ball στους «πράσινους» (24-22) οι οποίοι έκαναν το 1-0 με την κερδισμένη κόντρα μπάλα του Πρωτοψάλτη (25-23).

Ξεκίνησε σαν ντέρμπι και εξελίχθηκε από την αρχή του με αυτό το μοτίβο το δεύτερο σετ. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε αρκετά πιο ψηλιασμένος και σωστά οργανωμένος μπροστά στο φιλέ με αποτέλεσμα να πάρει ένα προβάδισμα τριών πόντων. Η αρχή της αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού σήμανε, αλλά διακόπηκε απότομα, αφού με το σκορ στο 4-5, μια μικρή «εστία» μεταξύ ανθρώπων των staff των δυο ομάδων άναψε, αλλά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η «φλόγα» έσβησε μετά από περίπου πέντε λεπτά και το ματς άρχισε ξανά.

Το μομέντουμ πήγε και πάλι στον Ολυμπιακό, το μπλοκ του οποίου λειτουργούσε ιδανικά και τον έφερε ξανά στο +3 με δυο μπλοκ άουτ, αλλά και έναν σπουδαίο πόντο από τον Ατανασίεβιτς. Τα ποσοστά στο μπλοκ των δυο ομάδων έπεσαν αισθητά με τον άσο να αγνοείται για ώρα και τον Ολυμπιακό να διατηρεί σταθερό προβάδισμα 2-3 πόντων κυρίως χάρη στο μπλοκ. Η απόφαση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σέρβιρε η ομάδα του, με την είσοδο του Κασαμπαλή, ήταν κομβική, ώστε οι γηπεδούχοι να φέρουν το ματς σε κρίσιμο σημείο στα ίσα (20-20). Όμως ένα λάθος του Παναθηναϊκού στην υποδοχή και ένα μεγαλειώδες μπλοκ του Παγένκ έφεραν τον Ολυμπιακό ξανά σε θέση ισχύος (21-23). Ο Παναθηναϊκός μείωσε προσωρινά, αλλά ο Ολυμπιακός με ψυχραιμία και μια μαγική έμπνευση του Τράβιτσα, έφερε το ματς στο 1-1 (23-25).

Άσχημα σερβίς, αρκετά λάθη, πολλά μπλοκ άουτ και απόλυτη ισορροπία στην αρχή του τρίτου σετ στο Μετς με το προβάδισμα βραχείας κεφαλής του Ολυμπιακού να μην αλλάζει, καθώς ο Παναθηναϊκός αντιδρούσε μόνο ισοφαρίζοντας. Η αδυναμία του «τριφυλλιού» να κοντράρει αυτό το γρήγορο παιχνίδι των Πειραιωτών δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για το πρώτο +3 στο τρίτο σετ (7-10). Η «ανάσα» του Παναθηναϊκού, ήταν η επιλογή των παικτών του να «σημαδεύουν» τον Κουμεντάκη, τόσο σε πρώτο χρόνο, όσο και σε δεύτερο και αυτό το στοιχείο σήμανε και την αντεπίθεση, αφού το 8-11 μετατράπηκε άμεσα σε 11-11 με δυο σπουδαία μπλοκ και ο Γκαρντίνι κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ. Ένα εξαιρετικά έξυπνο χτύπημα και ένας άσος από τον Ατανασίεβιτς, έφεραν μετά από ώρα τον Ολυμπιακό στο +2 (13-15), αλλά ο Σέρβος στη δεύτερη προσπάθειά του αστόχησε, κάτι οποίο όμως έκανε και ο Πρωτοψάλτης για τον Παναθηναϊκό. Η στιγμή που αποδείχθηκε καταλυτική για την έκβαση του τρίτου σετ, ήταν η χαμένη κόντρα μπάλα που είχε ο Παναθηναϊκός και την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε ο Φαν Γκάρντερεν, με το σκορ να πηγαίνει αρχικά στο 16-18 και εν συνεχεία στο +3 για τον Ολυμπιακό μετά από λάθος στο «πράσινο» μπλοκ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατάφερε να πάρει μομέντουμ και να μειώσει στους δυο, αλλά το πολύ κακό σερβίς τους και τα διαδοχικά τους λάθη από τη γραμμή, έδωσαν το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να... εικοσαρίσει πρώτος και να βρεθεί στο 20-22. Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι, όσο διατηρούσαν στο ματς τους αντιπάλους τους, το πλήρωσαν, αφού ήρθε το 22-22 με σπουδαίο πόντο του Φαν Γκάρντερεν ανάμεσα από τριπλό μπλοκ. Το σετ μετατράπηκε σε θρίλερ με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει για πρώτη φορά προβάδισμα, το οποίος όμως ο Ολυμπιακός έσβησε και... καπέλωσε άμεσα αφού προηγήθηκε 24-25. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός που με μεγάλο πόντο του Πέριν έκανε το 25-27, παίρνοντας προβάδισμα με 2-1 στα σετ.

Kαμία διάθεση για ρίσκα από τον Ολυμπιακό ο οποίος με ένα δυναμικό ξεκίνημα στο 4ο σετ έθεσε τους κανόνες του και προηγήθηκε γρήγορα 2-5. Έχοντας ίσως τη χειρότερη ημέρα του στο σερβίς κατά τη διάρκεια της σειράς, ο Παναθηναϊκός πιέστηκε παράφορα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί ο Ολυμπιακός στο +4 (5-9) με μαγικό πλασέ του Κουμεντάκη. Τα επίπεδα της διαφοράς κυμαίνονταν μεταξύ των τριών και των τεσσάρων πόντων, αφού κάθε φορά που οι γηπεδούχοι μείωναν, το σερβίς τούς, τους πρόδιδε και η μπάλα περνούσε σε «ερυθρόλευκα» χέρια. Οι γερές βάσεις για την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι, μπήκαν με μια αμφιλεγόμενη φάση, αφού ο Ατανασίεβιτς έκανε άσο για το 8-13, έχοντας όμως πατήσει νωρίτερα τη γραμμή την στιγμή της προσπάθειάς του. Σαν να μην έφτανε αυτό, μια κακή επίθεση και ένα αρκετά «βαθύ» χτύπημα του Πρωτοψάλτη έφεραν τον Ολυμπιακό στο +6 (8-14).



Το ματς έγινε και πάλι ντέρμπι, αφού ο Παναθηναϊκός, έτρεξε ένα 4-0 και μείωσε στους δυο, αλλά ο Ολυμπιακός αφυπνίστηκε και με κρίσιμους πόντους από τον Παγένκ και τον Πέριν βρέθηκε σε απόσταση τριών. Το «τριφύλλι» βρέθηκε σε απόσταση βολής με τον άσο που αναζητούσε για αρκετή ώρα, αλλά δεν μπορούσε να ισοφαρίσει και να πάρει το μομέντουμ του ματς κάτι που έγινε με τον Βουλκίδη να κάνει το 19-19. Το ματς και το Μετς «άναψαν» αφού ο Παναθηναϊκός έκανε το 21-19 με έναν περιπετειώδη τρόπο ο οποίος έκανε έξαλλο τον Τράβιτσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ιταλός να δεχθεί κόκκινη κάρτα και να χαρίσει έναν ακόμη πόντο στον Παναθηναϊκό για το 22-19!



Τα πράγματα πλέον είχαν... κατηφορίσει με τον Παναθηναϊκό να κάνει τον κόσμο να τρελαίνεται στις κερκίδες χάρη σε άσο του Πετρέα και το ματς οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ.

Σε αυτό ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυναμικά κάνοντας το 4-1 και αποκτώντας ψυχολογία και εκμεταλλευόμενος την ενέργεια που είχε από την επική ανατροπή του τέταρτου σετ, όμως σφίγγοντας αρκετά το μπλοκ ο Ολυμπιακός επέστρεψε κάνοντας το 5-5. Η αγωνία κορυφώθηκε και τα λάθη από το σερβίς έγιναν οι πρωταγωνιστές. Ένας φοβερός άσος από τον Ατανασίεβιτς ήταν αυτός που έκλεισε το πρώτο μέρος του tie break με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα 7-8., ενώ ακολούθως η υπέρβαση του Πρωτοψάλτη έδωσε αέρα δυο πόντων στους Πειραιώτες και το δικαίωμα στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ (7-9). Αυτό βοήθησε την ομάδα του να επιστρέψει και να ισοφαρίσει αρχικά το ματς σε 9-9.

Τα σετ: 25-23, 23-25, 25-27, 25-21

