O Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συγκρούονται στο Μετς για τον 3ο τελικό της Volley League με τους «πράσινους» να θέλουν τη νίκη τίτλου και τους «ερυθρόλευκους» την μείωση στη σειρά.



Στο δεύτερο σετ, υπήρξε ένταση και προσωρινή διακοπή. Πράγματι, το παιχνίδι σταμάτησε στο 4-5, έπειτα από αψιμαχίες μεταξύ των ανθρώπων των δύο ομάδων.

Μέλη των δύο πάγκων τα είπαν σε πολύκαι τα αίματα άναψαν, με τους διαιτητές να παίρνουν τα μέτρα τους ώστε να λήξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ηχωρίς να κλιμακωθεί.Το ντέρμπι διακόπηκε για περίπου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.