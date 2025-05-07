Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους και ολιγόλεπτη διακοπή

Ο τρίτος τελικός της Volley League Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός διεκόπη στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, καθώς άναψαν τα αίματα ανάμεσα στους δύο πάγκους

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους και ολιγόλεπτη διακοπή

Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συγκρούονται στο Μετς για τον 3ο τελικό της Volley League με τους «πράσινους» να θέλουν τη νίκη τίτλου και τους «ερυθρόλευκους» την μείωση στη σειρά.

Στο δεύτερο σετ, υπήρξε ένταση και προσωρινή διακοπή. Πράγματι, το παιχνίδι σταμάτησε στο 4-5, έπειτα από αψιμαχίες μεταξύ των ανθρώπων των δύο ομάδων.



Μέλη των δύο πάγκων τα είπαν σε πολύ έντονο ύφος και τα αίματα άναψαν, με τους διαιτητές να παίρνουν τα μέτρα τους ώστε να λήξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η ένταση χωρίς να κλιμακωθεί.

Το ντέρμπι διακόπηκε για περίπου οκτώ λεπτά.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός βόλει
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark