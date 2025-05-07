Βόλεϊ: Ξέσπασμα χαράς για την κούπα του Παναθηναϊκού

Στην κορυφή της Ελλάδας ο Παναθηναϊκός. Σε ένα ντέρμπι που έσπασε καρδιές στο Μετς το «τριφύλλι» νίκησε τον Ολυμπιακό 3-2, τον «σκούπισε» στη σειρά και κατέκτησε ένα ιστορικό πρωτάθλημα της Volley League.



Όπως είναι λογικό, τα συναισθήματα ήταν έντονα μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα, με τους φίλους των «πράσινων» να αποθεώνουν τους παίκτες και να τραγουδούν συνθήματα μαζί τους. Το κλίμα ήταν έντονα πανηγυρικό, όπως είναι φυσιολογικό μετά από ένα τέτοιο σπουδαίο αποτέλεσμα.

Δείτε βίντεο:

