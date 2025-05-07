Ευρωλίγκα: Διαιτητές κατά Γιαννακόπουλου

Η Ένωση Διαιτητών της Ευρωλίγκας (Union of Euroleague Basketball Officials) αντέδρασε σε όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη διαιτησία στη διάρκεια των playoffs τονίζοντας πως βλάπτουν την αξιοπιστία της Ευρωλίγκας και καλεί σε αυστηρές ποινές. Οι ρέφερι τονίζουν πως οι θέσεις αυτές έχουν σαφή πρόθεση να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, να ασκήσουν πίεση στους ιθύνοντες ή να εκφοβίσουν τους διαιτητές και γι' αυτό ζητούν αυστηρές και άμεσες συνέπειες, αν δεν υπάρχουν αποδείξεις για τα λεγόμενά του. Μάλιστα, οι διαιτητές εκφράζουν και τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της Ευρωλίγκας που θεωρούν πως δεν είναι όσο... δυναμική πρέπει.



Η ανακοίνωση:

Τα Play offs της EuroLeague ανέδειξαν το καλύτερο του ευρωπαϊκού μπάσκετ - ένταση, ικανότητα και δράμα. Η UEBO (Union of EuroLeague Basketball Officials) συγχαίρει όλους τους παίκτες, τους προπονητές, τους συλλόγους και τους φιλάθλους που έκαναν αυτή τη postseason μια γιορτή του αθλήματος.



Είμαστε υπερήφανοι για τους διαιτητές μας, που επιλέχθηκαν για τα Play Offs, οι οποίοι απέδωσαν κάτω από τεράστια πίεση με δικαιοσύνη και επαγγελματισμό.



Κατά τη διάρκεια των Play Offs, ένας ιδιοκτήτης συλλόγου δημοσίευσε επανειλημμένες επιθέσεις στους διαιτητές της Ευρωλίγκας, χαρακτηρίζοντάς τους ανέντιμους, αναφερόμενος στη λίγκα ως «μαφία της Ευρωλίγκας» και προειδοποιώντας: «Ας δούμε αν θα τολμήσουν να τους ορίσουν ξανά». Αυτές οι απειλές και οι αβάσιμες κατηγορίες, που κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα ενημέρωσης, περιλάμβαναν προσωπική παρενόχληση και επιζήμιες εκφράσεις όπως «αηδιαστικές ενέργειες». Διέκοψαν τη διαδικασία διορισμού διαιτητών, έβλαψαν προσωπικά και επαγγελματικά τα μέλη μας και υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη στο παιχνίδι. Σε ορισμένες πόλεις, η αστυνομική συνοδεία είναι πλέον ρουτίνα. Πρέπει να περιμένουμε για κάτι χειρότερο πριν αναλάβουμε πραγματική δράση;



Οι διαιτητές, όπως και οι παίκτες και οι προπονητές, κάνουν λάθη. Όμως οι διαιτητές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που εξετάζουν και αναλύουν κάθε εμφάνιση και εργάζονται συνεχώς για να βελτιώνονται. Οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με καλή πίστη, χωρίς προκατάληψη ή ατζέντα.



Κατά τη διάρκεια των Play Offs, η UEBO επέλεξε να μην απαντήσει δημοσίως, από σεβασμό στον ανταγωνισμό και εστιάζοντας στους αγώνες. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα:



Έχουμε πλήρη και ισχυρή εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό, τη δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία των διαιτητών μας. Κάθε παιχνίδι διευθύνεται με ακεραιότητα και χωρίς ατζέντα, ανεξάρτητα από τις ομάδες ή τις συνθήκες που εμπλέκονται.



- Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται εναντίον των μελών μας. Αν κάποιος πιστεύει ότι διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τον προτρέπουμε να τα παρουσιάσει στις αρμόδιες νομικές ή πειθαρχικές αρχές. Δεν φοβόμαστε την ενδελεχή εξέταση και καλωσορίζουμε τη διαφάνεια, επειδή είμαστε σίγουροι για την αλήθεια: δεν υπάρχουν αποδείξεις, επειδή δεν υπάρχει παραπτωματική συμπεριφορά.



- Ωστόσο, εάν οι κατηγορίες διατυπώνονται απερίσκεπτα, χωρίς αποδείξεις και με σαφή πρόθεση να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, να ασκήσουν πίεση στους ιθύνοντες ή να εκφοβίσουν τους διαιτητές, ζητάμε αυστηρές και άμεσες συνέπειες. Αυτές οι ενέργειες βλάπτουν την αξιοπιστία του διαγωνισμού, θέτουν σε κίνδυνο άτομα και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Οι οικονομικές κυρώσεις από μόνες τους δεν επαρκούν.



Παρόλο που η ηγεσία της EuroLeague δεν έχει ακόμη εκδώσει δημόσια δήλωση με την οποία να καταδικάζει τις επιθέσεις ή να εκφράζει την υποστήριξή της προς τους διαιτητές της, παραμένουμε βέβαιοι ότι μοιράζονται τις βασικές μας αξίες και θα σταθούν δίπλα μας για να διατηρήσουν την ακεραιότητα, τη δικαιοσύνη και τον επαγγελματισμό του παιχνιδιού.



Αυτό είναι μεγαλύτερο από κάθε μεμονωμένο σύλλογο ή παιχνίδι. Πρόκειται για την προστασία του μέλλοντος του ανταγωνισμού που μοιραζόμαστε όλοι.



Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς - συλλόγους, παίκτες, προπονητές, μέσα ενημέρωσης και φιλάθλους - να ενωθούν μαζί μας στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας σεβασμού, επαγγελματισμού και ειλικρινούς διαλόγου, τόσο στο γήπεδο όσο και στον δημόσιο χώρο.



Εκφράζουμε την εκτίμησή μας στους προπονητές της ΕΛ - EHCB και στους παίκτες - ELPA για τη συνεχή υποστήριξή τους. Μαζί, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση καλύτερων διαιτητικών προτύπων και μιας ισχυρότερης, πιο ικανοποιητικής εμπειρίας μπάσκετ για όλους.

