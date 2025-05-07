Κάμερον Τέιλορ: «Δεν με ανησυχεί ότι παίζουμε στην έδρα της ΑΕΚ»

Την πεποίθηση πως η Μάλαγα δεν θα «μασήσει» από την κατάμεστη SUNEL Arena Arena στον ημιτελικό του BCL απέναντι στην ΑΕΚ την Παρασκευή εξέφρασε ο Κάμερον Τέιλορ.



«Δεν μας ανησυχεί καθόλου ότι παίζουμε στην έδρα της ΑΕΚ. Έχουμε παίξει λίγο καλύτερα φέτος εκτός έδρας, οπότε η ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Θα εστιάσουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να κερδίσουμε», τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ.

«Ο Χαμπ και ο Χέιλ είναι δύο δυναμικοί σκόρερ στους οποίους στηρίζονται οι υπόλοιποι. Έχουν τον Τάκερ, που έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, που έχει χάσει λίγα παιχνίδια στο BCL, οπότε θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ειδικά από τη στιγμή που παίζουμε στην έδρα τους. Δεν είναι να παίρνεις αψήφιστα το ελληνικό κοινό. Έχουμε την εμπειρία τέτοιων μαχών, οπότε έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας», πρόσθεσε.

