Στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ γυναικών επέστρεψαν τα φίνα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινες» νίκησαν 3-0 σετ τον ΖΑΟΝ στο Μετς και έκαναν «σκούπα» στη μεταξύ τους σειρά τελικών για τη Volley League Γυναικών, κατακτώντας τον τίτλο για 27η φορά στην ιστορία τους.

Μετά το «διπλό» στο Ζηρίνειο, η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι επιβεβαίωσε την κυριαρχία της απέναντι στον σύλλογο της Κηφισιάς, επιστρέφοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από... διάλλειμα μίας σεζόν και ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή χρονιά.

Με μόλις μία ήττα και αυτή στη κανονική περίοδο, το «τριφύλλι» με τη πορεία του επιβεβαίωσε τη σταθερή πορεία που είχε τη φετινή σεζόν και χωρίς να χάσει αγώνα στα πλέι οφ και στους τελικούς ανέβηκε ξανά στη κορυφή.

Από πολύ νωρίς, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο κατάμεστο και «καυτό» κλειστό του Μετς, παίρνοντας με άνεση το πρώτο σετ (24-19), χάρη στην κυριαρχία του στα μπλοκ. Ο ΖΑΟΝ μπήκε καλά στο δεύτερο σετ και πήρε νωρίς το προβάδισμα, όμως το «πράσινο» ξέσπασμα έφερε την ανατροπή (25-16) και το 2-0 για τις γηπεδούχες.

Oι φιλοξενούμενες δεν είχαν αντίδραση από εκεί και πέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτριες του Κιαπίνι ξεκίνησαν το τρίτο σετ με προβάδισμα 7-1, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Τελικά, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-0 με σκορ 25-18 στο τρίτο σετ, φτάνοντας μέχρι την κούπα.

Το ματς

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με επίθεση της Γουάιτ προηγήθηκε με 2-0 αλλά ο ΖΑΟΝ με μπλοκ της Τικμανίδου στη Μπένετ ισοφάρισε σε 5-5. Οι πράσινες με μπλοκ της Κωνσταντινίδου ξέφυγαν με +5 (14-9), όμως η ομάδα της Κηφισιάς αντέδρασε και μείωσε στους δύο (17-15) με κόντρα επίθεση της Νικόλοβα. Σε εκείνο το σημείο μίλησε η Γουάιυ με τέσσερις συνεχόμενυος πόντους για το 21-15, για να λήξει το σετ λίγο αργότερα με 25-19 με επίθεση της Μπένετ.

Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ προηγήθηκε με 7-9 αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια οι αθλήτριές του πήραν εκ νέου τον έλεγχο του σετ και με μπλοκ της Σάμανταν έγινε το 12-9. Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να μπει στη διεκδίκηση του σετ χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το μπλοκ της Γράβαρη στο 20-16 να είναι και ο τελευταίος πόντους της ομάδας της Κηφισιάς στο σετ. Με σέρβερ τη Λαμπκόφσκα ο Παναθηναϊκός τελείωσε το σετ για το 25-16.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός με τα σερβίς της Κωνσταντινίδου ξέφυγε με 6-1. Η Μπένετ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (15-5), ο ΖΑΟΝ μείωσε στους πέντε (19-14) αλλά ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και η Χατζηευστρατιάδου διαμόρφωσε το τελικό 25-19.

Tα σετ: 24-19, 25-16, 25-19

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.