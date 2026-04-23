Με μεγάλη ανατροπή συνεχίζει στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με… περιπέτεια την πορεία του στο Madrid Open, όμως στο τέλος πανηγύρισε μια πολύτιμη πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος του 0-1 και να επικρατήσει του Πάτρικ Κίπσον με 3-6, 7-6, 7-6.

Ο Κίπσον, Νο.90 στον κόσμο, μπήκε πιο δυνατά και «χτύπησε» από νωρίς, σπάζοντας το πρώτο σερβίς του Τσιτσιπά και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το 6-3. Ο Στέφανος άργησε να βρει ρυθμό, αλλά στο δεύτερο σετ έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα, παρότι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί δύο ευκαιρίες για break στο έκτο game. Η λύση ήρθε στο tie-break, όπου ο Έλληνας τενίστας έπαιξε με καθαρό μυαλό και ισοφάρισε με 8-6.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε αντιγραφή του δεύτερου: Κανείς δεν μπόρεσε να απειλήσει σοβαρά στο σερβίς και όλα κρίθηκαν ξανά στο tie-break. Εκεί, ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε ακόμη πιο σταθερός, πήρε γρήγορα προβάδισμα και «σφράγισε» την ανατροπή με 7-4, πανηγυρίζοντας μια νίκη που του δίνει ώθηση για τη συνέχεια.

Στον δεύτερο γύρο, ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται σαφώς πιο απαιτητική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.