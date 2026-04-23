Μέλη της ιταλικής κυβέρνησης κατέστησαν σαφές ότι δεν συμφωνούν με την πρόταση απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να συμμετάσχει η Ιταλία στο Μουντιάλ στη θέση του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times, ο Πάολο Τζαμπόλι, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει προτείνει στον πλανητάρχη και στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο να πάρει μέρος στο φετινό Μουντιάλ ποδοσφαίρου η Εθνική Ιταλίας, στη θέση εκείνης του Ιράν.

«Με τα τέσσερα διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που έχουν κερδίσει, οι Ιταλοί μπορούν να δικαιολογήσουν την ένταξή τους», δήλωσε ο Τζαμπόλι. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ιταλίας αποκλείσθηκε από το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την προκριματική φάση.

«Πρώτον, δεν είναι δυνατόν και δεύτερο, δεν είναι πρέπον. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο έχει προτεραιότητα. Την πρόκριση, την πετυχαίνεις στο γήπεδο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι.

«Διάβασα ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ θα ήθελε να επανενταχθεί η Ιταλία στο Μουντιάλ. Το θεωρώ ντροπή, εγώ θα ντρεπόμουν», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

