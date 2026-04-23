Η Μαρί-Λουίζ Έτα έτυχε μιας ενθουσιώδους γερμανικής υποδοχής στο στάδιο Stadion An der Alten Försterei της Ουνιόν Βερολίνου το Σάββατο.

«Fußballgöttin!» («Θεά του ποδοσφαίρου!») φώναζαν με εκκωφαντική ομοφωνία.

Η Έτα, 34 ετών, ορίστηκε υπηρεσιακή προπονήτρια του συλλόγου της Bundesliga την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόλυση του Στέφαν Μπάουμγκαρτ λόγω χαμηλών επιδόσεων. Ως αποτέλεσμα, ο απροσδόκητος διορισμός της έγινε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο σύλλογος έσπασε μια «γυάλινη οροφή» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανδρών.

Στον αγώνα της 18ης Απριλίου εναντίον της Βόλφσμπουργκ, η Έτα έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ανδρικής ποδοσφαιρικής ομάδας σε οποιοδήποτε από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία).

Λίγες μέρες αργότερα, μετά από μια βροχερή προπόνηση της Δευτέρας, η «Λούι» –όπως την αποκαλούν οι παίκτες και το προσωπικό της– μίλησε στο CNN Sports για την ταραχώδη εβδομάδα της. Η μικροκαμωμένη αλλά ατσάλινη Έτα δήλωσε ότι ανυπομονούσε για το Σαββατοκύριακο.

«Το θέμα ήταν απλώς να τα πάμε σωστά στο γήπεδο από την αρχή... Ήμουν απλώς χαρούμενη όταν ξεκίνησε», είπε. Παρά το γεγονός ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πρώτη της απόπειρα στην κορυφαία γερμανική κατηγορία κατέληξε άτυχα σε μια ήττα με 2-1 από την Βόλφσμπουργκ.

Σεξισμός, μίσος και μισογυνισμός

Ο διορισμός, ωστόσο, χαιρετίστηκε ευρέως σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο ως μια μεγάλη επιτυχία.

Παρόλα αυτά, παραμονεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διορισμός εξαπέλυσε τον γνώριμο καταρράκτη μίσους, σεξισμού και μισογυνισμού. Μια σύντομη περιήγηση στα σχόλια διαφόρων αναρτήσεων στους λογαριασμούς της Ουνιόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτει αυτό το μίσος που εκδηλώνεται στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, ο σύλλογος εγκαλεί τα «τρολ». Μια απάντηση από την Ουνιόν Βερολίνου ανέφερε: «Αυτό είναι όλο; Πίσω στην κουζίνα; Είστε μια απογοήτευση για όλους τους σκληρά εργαζόμενους μισογύνηδες εδώ μέσα».

Μια άλλη: «Μην ανησυχείτε για εσάς - προπονεί μόνο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, όχι σεξιστικά τρολ». Όταν ρωτήθηκε για το πώς χειρίζεται τη διαδικτυακή κακοποίηση, η Έτα είπε: «Εστιάζω σε όσα μπορώ να επηρεάσω εδώ, και αυτό είναι η δουλειά με τα παιδιά στο γήπεδο, η καθημερινή ποδοσφαιρική ρουτίνα. Πρόκειται για το να μένεις συγκεντρωμένος και να εστιάζεις στο αντικείμενο. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα».

Ο Philipp Köster, ιδρυτής του πιο δημοφιλούς ποδοσφαιρικού περιοδικού της Γερμανίας «11FREUNDE», είπε ότι δεν εξεπλάγη από τις αντιδράσεις.

«Σε όλες τις κοινωνικές, προοδευτικές αποφάσεις, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που σχολιάζουν αυτή την αξιολόγηση και στη συνέχεια ξεσπούν στο Διαδίκτυο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην τους δίνουμε πολλή σημασία», δήλωσε ο Köster.

Προοδευτική σκέψη και αδιαμφισβήτητη ικανότητα

Ο Köster είπε ότι ο διορισμός της Έτα ήταν απόλυτα σύμφωνος με τις προοδευτικές πολιτικές της Ουνιόν Βερολίνου, αλλά ότι ο ίδιος «εξεπλάγη που δήλωσαν ότι την εμπιστεύτηκαν με αυτόν τον ρόλο... για να εξασφαλίσουν την παραμονή της Ουνιόν στην κατηγορία, επειδή δεν είχε υπονοηθεί προηγουμένως».

«Ταυτόχρονα όμως, όταν κοιτάζεις την επάρκεια, είναι επίσης πολύ λογικό».

Η ευφυΐα της και η γνώση της για το ποδόσφαιρο είναι «αδιαμφισβήτητες», είπε.

«Πολύ πιο σημαντικό είναι το ερώτημα γιατί το ποδόσφαιρο χρειαζόταν τόσο καιρό για να έχει την αυτοπεποίθηση να εμπιστευτεί μια γυναίκα να προπονήσει και μια ανδρική ομάδα. Επομένως, τα ερωτήματα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι πιο ντροπιαστικά για το ποδόσφαιρο παρά για τη Μαρί-Λουίζ Έτα».

Η πρωτοποριακή κίνηση δεν διαφεύγει ούτε από την Έτα. «Ξέρω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία και σίγουρα δίνει ένα σήμα στον κόσμο», δήλωσε στο CNN. «Το γνωρίζω αυτό».

Ωστόσο, για την ίδια, ο στόχος είναι σαφής: «Πρόκειται για τη συγκέντρωση βαθμών και τη φροντίδα του ποδοσφαίρου». Για τους λίγους σκληροτράχηλους οπαδούς που αψήφησαν την καταρρακτώδη βροχή για να παρακολουθήσουν την ομάδα στην ανοιχτή προπόνηση, υπάρχει μικρή αμφιβολία για τις ικανότητές της.

Ο 22χρονος Simon, φανατικός οπαδός της Ουνιόν, είπε στο CNN ότι είναι χαρούμενος με τις βελτιώσεις που έχει ήδη δει υπό την Έτα. «Χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να γνωρίσει καλύτερα τα παιδιά και μετά θα υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα», είπε.

Όσο για το δηλητήριο στο διαδίκτυο: «Δεν βλέπω το πρόβλημά (τους). Είναι προπονήτρια όπως όλοι οι άλλοι. Κάνει τη δουλειά της και θα πάρει τις νίκες της και μετά δεν θα έχει σημασία αν είναι άνδρας ή γυναίκα».

Ωστόσο, ο χρόνος της στο τιμόνι είναι πιθανό να διαρκέσει μόνο μερικά παιχνίδια ακόμα. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Dirk Zingler, δήλωσε ότι ο διορισμός της Έτα είναι ακόμη προσωρινός, καθώς πρόκειται να αναλάβει τη γυναικεία ομάδα της Ουνιόν την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τον Zingler, θα ήταν «κακή υπηρεσία» στο γυναικείο ποδόσφαιρο να την κρατήσει στην ανδρική ομάδα. Για τον Köster, ωστόσο, υπάρχει ακόμα πιθανότητα η Έτα να κρατήσει τα ηνία και να συνεχίσει την ιστορική της θητεία ως επικεφαλής προπονήτρια.

«Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο... Αν τα επόμενα παιχνίδια είναι πειστικά, τόσο εμπνευσμένα και η ευφορία γύρω από την Έτα είναι μεγάλη που τη θέλουν και οι οπαδοί και υπάρχει μεγάλη υποστήριξη, μπορώ να φανταστώ τους ανθρώπους να το ξανασκέφτονται». Για τη «Λούι» όμως, έφυγε το ένα, μένουν τέσσερα.

Η ομάδα αντιμετωπίζει μια δύσκολη αναμέτρηση την Παρασκευή εναντίον της ισχυρής Λειψίας, πριν από τρία παιχνίδια με την Κολωνία, τη Μάιντς και την Άουγκσμπουργκ για το κλείσιμο της σεζόν.

Αν και η ομάδα δεν μπορεί να τερματίσει στις θέσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του επόμενου έτους, μία νίκη θα εξασφάλιζε σχεδόν σίγουρα άλλη μια χρονιά στην Bundesliga. Οτιδήποτε περισσότερο από αυτό -ιδιαίτερα μερικές νίκες και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο- και ίσως δούμε περισσότερη από την Έτα την επόμενη χρονιά.

Πηγή: skai.gr

