Ανεβάζει στροφές για Λαμία ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» έχει αφήσει πλέον πίσω του το ματς με τον Πανσερραϊκό, στο οποίο πέτυχε εμφατική νίκη με 5-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στρέφοντας την προσοχή του στις επόμενες υποχρεώσεις του.

Από την Τρίτη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την αναμέτρηση του Σαββάτου (4/11, 17:30) απέναντι στους Φθιωτούς, στο οποίο δεν θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, καθώς οι γηπεδούχοι έκαναν γνωστό ότι δεν θα δώσουν εισιτήρια. Η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος ο Βιλένα, ο οποίος απέφυγε τα χειρότερα και όπως έγινε γνωστό μέσω της μαγνητικής υπέστη μία κάκωση στο γόνατο. Πιο ξεκάθαρο θα γίνει το τοπίο τις προσεχείς ημέρες. Εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Χουάνκαρ, ο οποίος απουσίασε και από την προπόνηση της Τρίτης. Εκτός παραμένει ο Πάλμερ-Μπραόυν, ο οποίος πρόκειται να επιστρέψει στα τέλη Νοεμβρίου.

Στο «τριφύλλι» γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο παιχνίδι, παρότι σε πολλούς δεν… γεμίζει το μάτι, αλλά παρουσιάζει πολύ καλό πρόσωπο στο ξεκίνημα της σεζόν και έπειτα από εννέα αγωνιστικές, βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αποδεικνύεται ότι ο Λεωνίδας Βόκολος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη Λαμία.



Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αναμένεται να κάνει εκτεταμένο ροτέισον, καθώς μεσοβδόμαδα δεν υπήρχε παιχνίδι και οι ποδοσφαιριστές του δεν είχαν τόσο μεγάλη καταπόνηση όσο το προηγούμενο διάστημα.

