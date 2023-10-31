Ποδόσφαιρο - Nations League γυναικών: Ήττα 1-0 της Ελλάδας από την Ουκρανία στο Ηράκλειο

Ήττα με σκορ 1-0 γνώρισε η εθνική Ελλάδας γυναικών από την αντίστοιχη της Ουκρανίας, στον αγώνα που έγινε στο γήπεδο του ΟΦΗ -με τυπικά γηπεδούχο την Ουκρανία- για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου της League B του Nations League. Αποτέλεσμα που παρατείνει την αγωνία για την 3η θέση στον όμιλο.

Στο 32’ η Ουκρανία άνοιξε το σκορ, όταν η Νάση απέκρουσε το δυνατό χτύπημα φάουλ της Πέτρικ από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η μπάλα έφτασε στην Απανατσένκο που την έστειλε στα δίχτυα με σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Το τετ α τετ της Σπυριδωνίδου στο 21’, που απέκρουσε η Κέλιουσικ σε κόρνερ και το σουτ που επιχείρησε στο 27’ η Σαρρή -η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι- ήταν οι καλύτερες ευκαιρίες της εθνικής μας.

Με σημάδια κόπωσης η εθνική μας στην επανάληψη, καλύτερη η Ουκρανία, χωρίς όμως να αλλάξει το σκορ.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Κέλιουσικ, Πέτρικ, Σμάτκο, Κόρσουν, Ποντόλσκα, Σέμκιβ, Απανατσένκο, Οβντίτσουκ (51’ Αντρούχιν), Κράβτσουκ, Χίριν (79’ Παντσουλάγια), Χλουστσένκο (88’ Καλίνινα).

ΕΛΛΑΔΑ: Νάση, Πατερνά (63’ Γεωργίου), Παλαμά, Σιδηρά, Μήτκου, Κακαμπούκη, Μάρκου, Σαρρή, Κόγγουλη (88’ Παπαδοπούλου), Γιαννακά (56’ Μωραϊτου), Σπυριδωνίδου (63’ Γεωργαντζή).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

