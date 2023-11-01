Ναν: Αυτός είναι ο ΝΒΑer που έρχεται στον Εξάστερο, who is who

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ (ύψους 1.91 μ.) μοιάζει η ιδανική επιλογή για τη θέση «2». Ένας παίκτης που έχει τρομερή σχέση με το σκοράρισμα και μπορεί να δημιουργήσει με ατομικές ενέργειες προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Ο Ναν έπαιξε για τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ, σε Χιτ, Λέικερς και Γουίζαρντς. Ήταν ένας από τους πολλούς παίκτες που δεν επελέγησαν στο ντραφτ, αλλά αναδείχθηκε μέσω του οργανισμού των Χιτ, από τους «εγκεφάλους» Έρικ Σπόελστρα και Πατ Ράιλι.

