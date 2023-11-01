Την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ξεκινούν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.



Οι Πειραιώτες πήραν τις απαραίτητες ανάσες και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι προέρχονται από την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ενόψει του αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά», δύο παίκτες που είχαν καλή εικόνα στο Ηράκλειο φαίνεται πως έχουν κερδίσει πόντους.



Ο λόγος για τον Στέφαν Γιόβετιτς και τον Τζάκσον Πορόσο. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ, παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ ο νεαρός αμυντικός από το Εκουαδόρ δείχνει πως σιγά-σιγά βρίσκει τα πατήματά του και ήταν ανίκητος απέναντι στους Ηρακλειώτες.



Την ίδια στιγμή, ο Καμαρά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό ενόψει του ΠΑΟΚ, αν και στο προηγούμενο ματς έδειξε να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Το πρόβλημα είναι καθαρά θέμα κόπωσης και όλα δείχνουν πως θα θέσει εαυτόν στη διάθεση του Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

