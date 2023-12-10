ΑΕΚ: Κρίσιμη μέρα για Αραούχο

Όλα και όλοι στην ΑΕΚ κινούνται γύρω από το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης (22:00) στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» απέναντι στον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Η

«Ένωση» ταξιδεύει για δύο αποτελέσματα στο Άμστερνταμ, προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της συνέχεια στο Conference League.

Η σημερινή προπόνηση είναι κρίσιμη για τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος συνέχισε και χθες ατομικό πρόγραμμα. Σήμερα ο αρχηγός της ΑΕΚ θα επιχειρήσει να ανεβάσει ρυθμούς για να δει πώς θα ανταποκριθεί το σώμα του και αν δεν αντιμετωπίσει ενοχλήσεις, θα έχει πλέον καλές πιθανότητες για να μπει στο αεροπλάνο για το Άμστερνταμ και να βοηθήσει, πιθανότατα ως αλλαγή.

Οι πιθανότητες για τον Αργεντινό φορ είναι μοιρασμένες σε αντίθεση με τον Γενς Γιόνσον, ο οποίος δεν έχει τις ελπίδες με το μέρος του. Πάντως και ο Δανός νιώθει καλύτερα και θα προσπαθήσει να μπει στις προπονήσεις στις αρχές της εβδομάδας, με την ελπίδα να είναι μια λύση από τον πάγκο στο ματς της Πέμπτης.

Το θετικό για τον Ματίας Αλμέιδα είναι πως εκεί, αν συνυπολογιστεί και η απουσία του τιμωρημένου Γκατσίνοβιτς, τελειώνουν και τα αγωνιστικά προβλήματα, καθώς εδώ και μέρες πλέον προπονούνται χωρίς πρόβλημα οι Λιβάι Γκαρσία και Κώστας Γαλανόπουλος. Μάλιστα ο πρώτος, παρά την απραξία αρκετών εβδομάδων, είναι φαβορί για την ενδεκάδα.

Για το βασικό σχήμα δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Ο Αθανασιάδης θα είναι στο τέρμα, ο Χατζισαφί αριστερά, οι Βίντα-Μουκουντί στόπερ, με τον Σιντιμπέ να έχει προβάδισμα για δεξί μπακ από τον Ρότα, στον άξονα θα βρεθούν Σιμάνσκι και Πινέδα, με τον Άμραμπατ δεξιά και τον Λιβάι στην επίθεση. Για τη θέση του αριστερού ακραίου και πίσω από τον φορ υπάρχουν κάποια ερωτήματα, αλλά φαίνεται πως ο Μάνταλος και ο Τσούμπερ διεκδικούν με αξιώσεις να μπουν βασικοί. Εκτός κι αν επιλεγεί η λύση Γαλανόπουλου στο κέντρο με τον Πινέδα να πηγαίνει αριστερά και να βοηθά ως τρίτο χαφ.

