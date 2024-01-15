Πέθανε ο παλαίμαχος θρύλος του Ολυμπιακού Γιώργος Δαρίβας

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (15/01) σε ηλικία 98 ετών ο Γιώργος Δαρίβας μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, που μεσουράνησε στις δεκαετίες του '50 και του '60.

Ο θρύλος της ομάδας του Πειραιά, Γιώργος Δαρίβας, είχε νοσηλευτεί το προηγούμενο διάστημα στον «Ευαγγελισμό» και τις τελευταίες μέρες βρισκόταν σπίτι του μαζί με την οικογένειά του.

Γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1926 και ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής, παίζοντας στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Νίκη Πλάκας (1943-46) και το 1946 πήγε στην λατρεμένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό έχοντας 160 γκολ σε 270 παιχνίδια.

Την ερυθρόλευκη φανέλα φόρεσε έως το 1958 και ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Δόξα Πειραιά, παίζοντας για έναν χρόνο (1958-59).

Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής 16 φορές και σημείωσε 4 τέρματα.

Είχε το παρατσούκλι «Λορέντζο» στις τάξεις των φιλάθλων που τον υπεραγαπούσαν.

Τη δεκαετία του 1970 εργάστηκε ως προπονητής στον Ολυμπιακό, τόσο στα τμήματα υποδομής, όσο και ως υπηρεσιακός στην πρώτη ομάδα.

Επίσης, πέρασε από τους πάγκους των Κάδμου Θηβών, Εθνικού Αστέρα, Παναιγιάλειου, Φωστήρα, Βύζαντα Μεγάρων, ΑΟ Χαλκίδας, Ηλυσιακού, Ατρόμητου Αθηνών, Απόλλωνα Καλαμαριάς και ΑΟ Τρικάλων.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε 7 πρωταθλήματα Ελλάδας, 6 Κύπελλα Ελλάδας και 11 πρωταθλήματα Πειραιά, ενώ ως προπονητής των Πειραιωτών το πρωτάθλημα του 1975 και δύο Κύπελλα (1971, 1975).

