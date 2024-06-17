Δημοσιονομική σοβαρότητα, μείωση φόρων σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων είναι οι πυλώνες της οικονομικής πολιτικής που απέδωσαν θετικά αποτελέσματα τα προηγούμενα πέντε χρόνια και θα διατηρηθούν με επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησής τους.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του ΟΟΣΑ για τα δημόσια οικονομικά που φιλοξενεί η Ελλάδα.

Αναλύοντας τους πυλώνες της οικονομικής πολιτικής ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε μεταξύ άλλων:

-Η δέσμευση για δημοσιονομική σοβαρότητα είναι ανεξάρτητη από τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, καθώς τα υγιή δημόσια οικονομικά αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα επόμενα χρόνια αναμένουμε πρωτογενή πλεονάσματα, πάνω από 2% του ΑΕΠ ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, φθάνοντας στο 146% του ΑΕΠ το 2025. «Είναι αυτές οι προβλέψεις υπερβολικά αισιόδοξες; Κρίνοντας από τη μέχρι τώρα εμπειρία, το αντίθετο είναι πιο πιθανό! Τα τελευταία χρόνια η οικονομία μας έχει συστηματικά ξεπεράσει τις προβλέψεις. Και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εκπλήσσουμε θετικά τους πάντες, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας», τόνισε ο υπουργός.

-Στον τομέα της φορολογίας, η πολιτική θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης αλλά και επειδή επιτρέπει την ταυτόχρονη αύξηση των δημόσιων εσόδων και τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

«Έχουμε ήδη καταγράψει ορισμένες αξιοσημείωτες επιτυχίες σε αυτό το μέτωπο τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από 23% το 2018 σε 15% το 2023 ενώ τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,1% το 2023, σε σύγκριση με το 2022, χωρίς καμία αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε», ανέφερε ο κ.Χατζηδάκης. «Τον περασμένο Δεκέμβριο ψηφίσαμε μια φορολογική μεταρρύθμιση με 11 βασικά μέτρα με στόχο την περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, περαιτέρω περιορισμούς στη χρήση μετρητών, δικαιότερο σύστημα φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούμενους, με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποτελεσματικότερους και πιο διαφανείς ελέγχους. Επικεντρωνόμαστε τώρα στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα», τόνισε.

-Αναφορικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το υπουργείο Οικονομικών επικεντρώνει την προσπάθεια σε τέσσερα πεδία που είναι:

Η αναβάθμιση του τραπεζικού συστήματος με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενίσχυση του ανταγωνισμού και υλοποίηση του προγράμματος αποεπένδυσης του κράτους από τις συμμετοχές του στις συστημικές τράπεζες.

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στους τομείς όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μέσω παραχωρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων. «Σε διάστημα 11 μηνών ολοκληρώσαμε 10 συναλλαγές στρατηγικού χαρακτήρα οι οποίες απέφεραν έσοδα άνω των 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύντομα θα εισαγάγουμε νομοθεσία που θα μετατρέψει ριζικά την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας σε αναπτυξιακό πυλώνα για την ελληνική οικονομία. Με τη δημιουργία σε συνεργασία με τον ESM και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου και με την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου, με βάση το επιτυχημένο προηγούμενο της ΔΕΗ», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. «Είμαστε ήδη πρωτοπόροι στην απορρόφηση του RRF έχοντας λάβει 14,7 δισ. ευρώ. Και πριν από λίγες ημέρες, υποβάλαμε αίτηση για άλλα 2,3 δισ. ευρώ. Είμαστε επίσης μεταξύ των κορυφαίων στην απορρόφηση των Ταμείων Συνοχής.

Θέλουμε όμως να επιταχύνουμε περαιτέρω την απορρόφηση και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε μια σημαντική μεταρρύθμιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», υπογράμμισε ο υπουργός και κατέληξε:

«Τα τελευταία πέντε χρόνια η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει μια αξιοσημείωτη στροφή και έχει αναδειχθεί σε μια ευχάριστη έκπληξη για την Ευρώπη. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να αντισταθούμε στους λαϊκιστικούς πειρασμούς της χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος. Η λαϊκιστική ρητορική δεν κυριαρχεί πλέον στον δημόσιο διάλογο. Έχει αντικατασταθεί από μια ορθολογική προσέγγιση που εστιάζει στις λύσεις και τα αποτελέσματα.

Πιστεύω ότι αυτό που παρακολουθούμε σήμερα στην Ελλάδα μπορεί να περιγραφεί ως επανάσταση της κοινής λογικής. Έχουμε μάθει από τα παθήματα της προηγούμενης δεκαετίας και θα προχωρήσουμε συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μια φιλοεπιχειρηματική προσέγγιση».



