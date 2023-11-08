Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Χουάντσο που επισπεύδει μεταγραφή

«Τρέχει» για μεταγραφή ο Παναθηναϊκός στο «3»

Χουάντσο Ερναγκόμεθ

”Κακά τα μαντάτα” στον εξάστερο αφού ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 μήνες.

Ο Εργκίν Αταμάν τις προάλλες σε συνέντευξη του ανέφερε ότι η ομάδα θα αποκτήσει ένα σκόρερ που να μπορεί να είναι και χειριστής, τον Κέντρικ Νάν, αλλά και έναν παίκτη να αντικαταστήσει το κενό του Παπαπέτρου.

Πηγή: skai.gr

