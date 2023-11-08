Ιστορική ημέρα η 7η Νοεμβρίου του 2023 για τον Πέπε! Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Πέπε σκόραρε στις καθυστερήσεις του Πόρτο-Αντβέρπ για να διαμορφώσει το τελικό 2-0. Ένα γκολ με το οποίο έγραψε ιστορία, αφού το πέτυχε σε ηλικία 40 ετών και 254 ημερών, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ που κατείχε μέχρι σήμερα ο Φραντσέσκο Τότι.

Βέβαια, ο… αιώνιος «capitano» της Ρόμα ήταν αρκετά νεότερος όταν βρήκε δίχτυα, αφού κρατούσε το ρεκόρ του γηραιότερου παίκτη που είχε σκοράρει στο Champions League έχοντας κουνήσει το πλεκτό σε ηλικία 38 ετών και 59 ημερών.

Η κορυφή πλέον στη σχετική λίστα, ανήκει στον πολύπειρο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό…

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Pepe (40 años y 254 días) se convierte en el goleador más veterano en TODA la historia de la UEFA Champions League. Supera a Totti que marcó en 2014 con 38 años y 59 días en un CSKA-Roma. pic.twitter.com/LbPQSaJTlK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 7, 2023

