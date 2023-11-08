Λογαριασμός
Έγραψε ιστορία ο Πέπε: Ξεπέρασε τον Τότι και έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στο Champions League

Ο Πέπε σκόραρε στο φινάλε του Πόρτο-Αντβέρπ για να γράψει το τελικό 2-0 και έγινε ο γηραιότερος παίκτης που βρίσκει δίχτυα στην ιστορία του Champions League  

Pepe

Ιστορική ημέρα η 7η Νοεμβρίου του 2023 για τον Πέπε! Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Πέπε σκόραρε στις καθυστερήσεις του Πόρτο-Αντβέρπ για να διαμορφώσει το τελικό 2-0. Ένα γκολ με το οποίο έγραψε ιστορία, αφού το πέτυχε σε ηλικία 40 ετών και 254 ημερών, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ που κατείχε μέχρι σήμερα ο Φραντσέσκο Τότι.

Βέβαια, ο… αιώνιος «capitano» της Ρόμα ήταν αρκετά νεότερος όταν βρήκε δίχτυα, αφού κρατούσε το ρεκόρ του γηραιότερου παίκτη που είχε σκοράρει στο Champions League έχοντας κουνήσει το πλεκτό σε ηλικία 38 ετών και 59 ημερών.

Η κορυφή πλέον στη σχετική λίστα, ανήκει στον πολύπειρο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό…

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ποδόσφαιρο
