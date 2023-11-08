Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ερναγκόμεθ

Αναγκασμένος να πορευθεί χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ο Παναθηναϊκός, αφού ο 28χρονος Ισπανός υπέστη συντριπτικό κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού και αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του πριν έρθει το 2024, κάτι που ισχύει και στην περίπτωση του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος επίσης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου εξαιτίας του τραυματισμού του στο γόνατο και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί πριν τον Ιανουάριο.

Δεδομένα δύσκολη η κατάσταση που έχει πλέον να διαχειριστεί ο προπονητής των «πράσινων», ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στους δύο παίκτες του που υπό νορμάλ συνθήκες θα αποτελούσαν σημαντικότατα «γρανάζια της μηχανής» του από τη θέση «3». Ποια είναι όμως τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Χουάντσο;

Αν οι «πράσινοι» είχαν ούτως ή άλλως σκοπό να κινηθούν για την απόκτηση ενός παίκτη έτσι ώστε να καλύψουν το κενό που άφησε ο τραυματίας Παπαπέτρου στο «3», πλέον η ανάγκη ενίσχυσης στη συγκεκριμένη θέση μοιάζει επιτακτική και σαφώς πιο επείγουσα, αφού μετά την ατυχία του Ισπανού, το πρόβλημα είναι και… αριθμητικό. Δεδομένα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν ήδη στη λίστα τους διάφορες διαθέσιμες επιλογές παικτών που αγωνίζονται στο «3» και είναι ικανοί να προσφέρουν άμεσα, αφού η σκέψη για προσθήκη ενός νέου παίκτη δεν είναι… χθεσινή και το ψάξιμο έχει αρχίσει εδώ και καιρό.

Τι θα γίνει όμως μέχρι να έρθει ο εκλεκτός; Ο Αταμάν είναι αναγκασμένος να προχωρήσει σε λύσεις ανάγκης. Τα σχήματα με τα τρία γκαρντ, τα οποία μας έχει ήδη παρουσιάσει αρκετές φορές στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ο Τούρκος τεχνικός, αναμένεται να εμφανίζονται πολύ πιο συχνά στα παιχνίδια των «πράσινων». Γκριγκόνις, Μωραΐτης και Γκραντ μπορούν κατά συνθήκη να παίξουν στο «3», προσφέροντας ταχύτητα και απειλή από το τρίποντο. Με αυτή την συνθήκη το «τριφύλλι» μπορεί να χάνει σε μέγεθος και δύναμη, αλλά αναμφίβολα κερδίζει σε ταχύτητα και δημιουργία.

Τέλος, μοιάζει σίγουρο ότι ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος φέτος παρουσιάζει πολλά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι του με βελτιωμένα νούμερα, θα δει τον χρόνο συμμετοχής του να αυξάνεται πολύ, «κατεβαίνοντας» στο «3». Ικανός να δώσει λύσεις επιθετικά, είτε με το αξιοπρεπέστατο μακρινό σουτ του, είτε με κάποια διείσδυση κόντρα κοντύτερους αντιπάλους, ο 20χρονος θα κληθεί να προσφέρει, παίζοντας πάντως έναν αρκετά διαφορετικό ρόλο σε σύγκριση με αυτόν που έχει συνηθίσει.

Είτε με την απόκτηση ενός νέου παίκτη που θα καλύψει το κενό, είτε με λύσεις εκ των έσω, ο Παναθηναϊκός καλείται να ανταπεξέλθει στην πολύ δύσκολη συνθήκη που δημιούργησαν οι τραυματισμοί των Παπαπέτρου και Χουάντσο, σε μια ασφυκτικά γεμάτη περίοδο της σεζόν, με τα απαιτητικά παιχνίδια να διαδέχονται το ένα το άλλο.

