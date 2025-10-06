Ανάς Ζαρουρί… δαγκωτό!

Η καθιερωμένη ψηφοφορία την οποία διεξήγαγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μέσω της κοινότητας στο Viber, αναφορικά με τον MVP του μήνα Σεπτεμβρίου, ανέδειξε νικητή τον Μαροκινό εξτρέμ.

Ο Ζαρουρί ήταν εκείνος που έβαλε την σφραγίδα του στο εντυπωσιακό 1-4 μέσα στη Βέρνη και τη νίκη των «πράσινων» επί της Γιούνγκ Μπόις, πετυχαίνοντας μάλιστα και χατ-τρικ, με τον κόσμο να του δίνει την ψήφο του.

Πηγή: skai.gr

