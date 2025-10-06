Πρόεδρος της Χάποελ: «Εξετάσαμε και την περίπτωση του Βεζένκοφ»

Ο Οφέρ Γιανάι έχει αποδείξει πως δεν φείδεται χρημάτων όταν πρόκειται για την ενίσχυση της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ζάπλουτος επιχειρηματίας αποκάλυψε πως το καλοκαίρι είχε εξετάσει ακόμη και την περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ, όπως και του Μάικ Τζέιμς, ωστόσο δεν ήταν ρεαλιστικό να αποκτηθούν έχοντας συμβόλαιο αμφότεροι, με Ολυμπιακό και Μονακό αντίστοιχα.

«Ο Σάσα είναι ο καλύτερος Βούλγαρος μπασκετμπολίστας, αλλά έχει συμβόλαιο», δήλωσε ο Γιανάι στο podcast του EuroInsiders. «Πιστέψτε με, εξετάσαμε κάθε κορυφαίο παίκτη στην αγορά. Ο Βεζένκοφ είναι ανάμεσά τους, αλλά έχει συμβόλαιο και δεν ήταν ρεαλιστικό να έρθει. Μιλήσαμε επίσης με τον Μάικ Τζέιμς. Απλώς δεν θέλουμε να μιλήσουμε με παίκτες που έχουν συμβόλαια με άλλους συλλόγους της EuroLeague», πρόσθεσε.

Η Χάποελ έχει ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, αγγίζοντας για το ρόστερ μόνο τα 20 εκατ. ευρώ. Κορυφαία προσθήκη είναι αναμφίβολα ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη με συμβόλαιο που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη όχι μόνο στην ιστορία του ισραηλινού μπάσκετ, αλλά και στη φετινή EuroLeague. Πέραν του Μίτσιτς, η Χάποελ πρόσθεσε στο ρόστερ της και δύο ακόμη παίκτες με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές. Ο λόγος για τον Ελάιτζα Μπράιαντ, που θα λάβει 2,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, και τον Νταν Οτούρου, ο οποίος θα έχει αποδοχές 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

