Πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Asteras AKTOR βρίσκεται ο Κρις Κόλμαν. Ο 55χρονος τεχνικός ήταν ανάμεσα στις επιλογές των Αρκάδων και φαίνεται πως πήρε το προβάδισμα έναντι του Γιάννη Αναστασίου και του Σάσα Ίλιτς, που εξετάστηκαν επίσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν μέχρι να έρθει η οριστική συμφωνία των δυο πλευρών. Ωστόσο, όλα βαίνουν θετικά και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.

Να θυμίσουμε πως ο Σάββας Παντελίδης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Asteras AKTOR από χθες, καθώς αποφάσισαν και οι δυο πλευρές πως το καλύτερο αυτή τη στιγμή είναι το «διαζύγιο», βάζοντας το καλό της ομάδας πάνω από όλα.

