Τρέλα στη Βέρνη και τεσσάρα για τον Παναθηναϊκό με σούπερ Ζαρουρί!

Δίχως νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, σε μια χρονική περίοδο που η ομάδα προσπαθεί να ξεπεράσει τις αναταράξεις που προκλήθηκαν, επισκέφθηκε την Ελβετία για ματς στη League Phase του Europa League και σκόραρε… τετράκις!

Και πήρε μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ευρωπαϊκής του ιστορίας! Και θύμισε κάτι από… Panathinaikos, σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα που γράφει ο φωτεινός πίνακας στο φινάλε, σε αναμέτρηση με ομάδα τέτοιου επιπέδου, όπως είναι η Γιουνγκ Μπόις.

Κι όμως, επειδή… Παναθηναϊκός είναι, το μαγικό 3-0 του πρώτου 20λέπτου πέρασε από χίλια κύματα για να μην ισοφαριστεί και ίσως… ανατραπεί από τους Ελβετούς, σε ένα 15λεπτο, εγκεφαλικό μπλακ-άουτ για τους «πράσινους». Σε όλα αυτά, ο Ζαρουρί είχε τρεις απαντήσεις, πέτυχε χατ-τρικ, καθάρισε το παιχνίδι και έστειλε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase της διοργάνωσης!

Στο μυαλό των κόουτς:

Οι γηπεδούχοι είχαν τον Κέλερ στα γκολπόστ και στο 4-4-2, η τετράδα της άμυνας απαρτιζόταν από τους Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο και Χάντζαμ. Στα χαφ ξανά σε τετράδα η παράταξη στην ευθεία, οι Μάλες, Γκίγκοβιτς, Φερνάντες και Μοντέιρο από δεξιά προς αριστερά, ενώ, στην επίθεση τοποθετήθηκαν οι Μπέντια και Φάσναχτ.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Λαφόν για τα γκολπόστ, τοποθέτησε τον Ίνγκασον στο πλευρό του Τουμπά στα στόπερ και τους Μλαντένοβιτς και Κώτσιρα στα άκρα των μετόπισθεων. Ο Σιώπης με τον Ρενάτο και τον Μπακασέτα ήταν στα χαφ, ο Ζαρουρί αριστερά στην επίθεση, ο Τετέ δεξιά και ο Σφιντέρσκι στη γραμμή κρούσης.

Το ματς:

Είναι τρελό. Είναι και… Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Βέρνης έκανε τους οπαδούς του να προσπαθούν να καταλάβουν αν αυτό που έβλεπαν ήταν αληθινό, με τρία γκολ σε εκτός έδρας ματς σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κι όμως το σφύριγμα της λήξης για την ανάπαυλα, έκανε αρκετούς φίλους της ομάδας του Κόντη να… ανακουφιστούν.

Πώς συνέβη όλο αυτό; Σε ένα από τα πιο περίεργα 45λεπτα της ευρωπαϊκής ιστορίας του Παναθηναϊκού. Προφανώς το εμπόδιο της Γιουνγκ Μπόις είναι τέτοιο που οι «πράσινοι» έβαλαν το παιχνίδι στο… πρόγραμμα νικών. Και αυτό αποδείχθηκε εξ αρχής με τα μεγάλα κενά των Ελβετών στα χαφ, τις αργές αντιδράσεις τους, την κακή συμπεριφορά στις στατικές φάσεις. Αλλά δεν είναι μονάχα οι αδυναμίες του αντιπάλου. Είναι και η καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Κόντη, οι σωστές επιλογές, η οξυδέρκεια του Σφιντέρσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός με την τρίτη ευκαιρία του στο ματς στο 10ο λεπτό (!) με το μυτάκι μπροστά από το κεφάλι αμυνομένου, έκανε το 1-0 με πλάτη στην εστία. Ο Ζαρουρί στο 13’ από το δεύτερο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρενάτο, έχοντας εκμεταλλευτεί την ολιγωρία των Ελβετών έκανε το 2-0 και ο ίδιος παίκτης στο 19’ με «ριμπαουντ» από την απόκρουση του Κέλερ σε μακρινό σουτ του Μπακασέτα διαμόρφωσε ένα ονειρικό και παραμυθένιο 3-0.

Και ξαφνικά… σοκ!

Από το ημίωρο και μετά και με τους παίκτες του Κοντίνι ν’ αποφασίζουν να παίξουν, όλα έγιναν… άνω – κάτω! Η δεξιά πλευρά ευνοούσε τις προσπάθειες, τις σκέψεις και τις απόπειρες των γηπεδούχων να γίνουν απειλητικοί και από εκεί με τον Ρενάτο να καθυστερεί τρομερά και να κάνει μέγα λάθος στο 25’, ο Γιάνκο μείωσε σε 3-1. Ήταν η στιγμή που… άνοιξε ο ασκός του Αιόλου.

Ο Παναθηναϊκός σε αρκετές περιπτώσεις έδειχνε να έχει παντελώς μπλοκαρισμένο μυαλό. Να μην τον βοηθούν ούτε οι κόντρες. Η Γιουνγκ Μπόις έχασε τεράστιες ευκαιρίες κυρίως με τον Μάλες, θα μπορούσε ακόμα και να ισοφαρίσει προτού καν φύγει το πρώτο μέρος! Ναι μεν έδειχναν οι καταστάσεις ικανές να τελειώσουν το ματς για το «τριφύλλι» στο τρανζίσιον, όπου οι Ελβετοί… έπασχαν, αλλά δεν λειτουργούσε τίποτα τις στιγμές που ο Παναθηναϊκός αισθανόταν να χάνει τον έλεγχο. Και έπρεπε να δουλέψει και να κάνει υπομονή για να τον ανακτήσει στο δεύτερο ημίχρονο.

Ήταν λογικό η Γιουνγκ Μπόις να προσπαθήσει να διατηρήσει το μομέντουμ και στο δεύτερο μέρος και αυτό έγινε στα πρώτα λεπτά, αλλά ο Παναθηναϊκός τελικά μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα… ξανάρθε στα ίσα του. Και επιβλήθηκε και έπαιξε μπάλα και είχε ενέργεια για να φτάσει και σε τέταρτο γκολ. Ο εκπληκτικός στη Βέρνη, Γιάννη Κώτσιρας, έκανε το γέμισμα ολόσωστα από δεξιά στο 68’ και ο Ζαρουρί ολοκλήρωσε το χατ-τρικ με τελείωμα στην κίνηση για το 4-1.

Πραγματικά, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Σοβαρότητα μόνο. Και διατήρηση του ελέγχου. Και οι κινήσεις του Κόντη από την άκρη του πάγκου για να κρατήσει σε εγρήγορση άπαντες στο χορτάρι. Και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να πάψει η... τρεχάλα στο ματς. Και ο Παναθηναϊκός τελείωσε το ματς με όλους τους φουλ μπακ στο γήπεδο. Αλλά κι αυτό είχε τον σκοπό του. Και αυτός ο σκοπός είχε πράσινα χαμόγελα στο φινάλε και πανηγυρισμούς μπροστά στην εξέδρα. Και χαρά. Που είχε λείψει πολύ από τους «πράσινους»...

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Γιάνκο (77’ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χάντζαμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (67’ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (67’ Κόλεϊ), Μπέντια (67’ Κόρντοβα), Φάσναχτ (77’ Πεκ)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Σιώπης, Μπακασέτας (84’ Ταμπόρδα), Ρενάτο (76’ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70’ Κυριακόπουλος), Τετέ (76’ Τσιριβέγια), Σφιντέρσκι (70’ Ντέσσερς)

