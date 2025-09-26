Λογαριασμός
Τρέλα για Ζαρουρί στο Μαρόκο: Πως περιέγραψε το 0-3 συμπατριώτης του

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα τρία γκολ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις και οι Μαροκινοί έπαθαν παράκρουση 

Ζαρουρί

Απίστευτη λάτιν περιγραφή συνόδευσε το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, όταν ο Ζαρουρί ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 απέναντι στη Young Boys.

Η φάση ξεκίνησε από το δυνατό σουτ του Μπακασέτα, το οποίο απέκρουσε με δυσκολία ο τερματοφύλακας των Ελβετών. Εκεί, σαν πραγματικός εκτελεστής, ο Ζαρουρί πήρε το ριμπάουντ και με αποφασιστικότητα έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, στέλνοντάς την ουσιαστικά μαζί με τον τερματοφύλακα μέσα στο τέρμα.

Όπως είναι φυσικό, ο Μαροκινός σπίκερ τρελάθηκε με το επίτευγμα του συμπατριώτη του:

