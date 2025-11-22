Μια μεγάλη έκπληξη είχε η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Στη λίστα που έγινε γνωστή με τους παίκτες που έχει συμπεριλάβει σε αυτή ο Ράφα Μπενίτεθ είναι μέσα ο Βιλένα, ενώ εκτός είναι ο Ντραγκόσκι.

Αρχικά ο Πολωνός τερματοφύλακας θα μείνει στην Αθήνα καθώς ταλαιπωρείται από μια ίωση.

Τώρα σχετικά με τη μεγάλη έκπληξη της παρουσίας του Βιλένα εκτιμάται ότι η επιστροφή του Ολλανδού στη δράση είναι μια απόρροια των αγωνιστικών προβλημάτων που έχουν οι πράσινοι αλλά και γιατί στις προπονήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ ο παίκτης έχει ένα καλό πρόσωπο, με τον Ισπανό να του δίνει μια ευκαιρία.

Αναλυτικά οι παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή...

Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.