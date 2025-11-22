Στα τελευταία εννέα παιχνίδια των πράσινων στην Super league, ο Παναθηναϊκός δείχνει μια ομάδα που βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης. Τα 1,66 xGoals και τα 0,83 xGA υπογραμμίζουν ότι το «τριφύλλι» παράγει περισσότερο δίνει λιγότερα δικαιώματα στους αντιπάλους.
Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα στο χορτάρι φανερώνει πως η σταθερότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως.
