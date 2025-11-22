Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τι λένε οι αριθμοί των τελευταίων εννέα αγώνων

Ο Παναθηναϊκός στα εννιά παιχνίδια του πρωταθλήματος παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο xG και καλή παραγωγή φάσεων παρά τη μεταβατική αγωνιστική του περίοδο

Ράφα Μπενίτεθ

Στα τελευταία εννέα παιχνίδια των πράσινων στην Super league, ο Παναθηναϊκός δείχνει μια ομάδα που βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης. Τα 1,66 xGoals και τα 0,83 xGA υπογραμμίζουν ότι το «τριφύλλι» παράγει περισσότερο δίνει λιγότερα δικαιώματα στους αντιπάλους.

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα στο χορτάρι φανερώνει πως η σταθερότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως.

Super League Παναθηναϊκός
