Στις μεταγραφικές λίστες των μεγαλύτερων ομάδων στην Ευρώπη είναι ήδη ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο άσος του Ολυμπιακού που πρόσφατα βραβεύτηκε ως European Golden Boy Web, αποτελεί μεταγραφικό στόχο ομάδων από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με κάποιες ομάδες ήδη να ετοιμάζουν προτάσεις στους ερυθρολεύκους για να προλάβουν.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εμρέ Κονούρ με θητεία σε ESPN και BBC, που ασχολείται με το μεταγραφικό παζάρι σε όλη την Ευρώπη μεταφέρει την πληροφορία, αποκλειστική όπως υποστηρίζει, ότι Μπενφίκα και Πόρτο όχι μόνο έχουν τσεκάρει την περίπτωση του νεαρού άσου, αλλά και ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση.

Αυτή φαίνεται να αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, δεν μένει εκεί, αλλά καταγράφει και κάποιες από τις ομάδες που έχουν στο στόχαστρό τους στον Μουζακίτη. «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αρσεναλ και Μίλαν», όπως προσθέτει.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.