Αγόρασε σκύλο με 30.000 λίρες για φύλακα ο Ίσακ μετά από απειλές για τη ζωή του

Ο Αλεξάντερ Ίσακ όπως αναφέρει η Sun αποφάσισε να αγοράσει έναν σκύλο εκπαιδευμένο για φύλακα με 30.000 λίρες, μετά από απειλές που δέχεται για τη ζωή του

Ίσακ

Την απόφαση να αγοράσει έναν σκύλο για φύλακα πήρε ο Αλεξάντερ Ίσακ.

Ο άσος της Λίβερπουλ, λοιπόν, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η Sun, μετά από αναζήτηση αγόρασε έναν σκύλο, ειδικά εκπαιδευμένο για φύλαξη καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Ο Σουηδός άσος, έχει αποτελέσει τον στόχο αγνώστων για την κακή πορεία της εθνικής ομάδας της Σουηδίας στα προκριματικά του Μουντιάλ, μετά και τον αποκλεισμό της από την τελική φάση, αλλά και από οπαδούς της Νιουκασλ όπως φημολογείται διότι το καλοκαίρι πίεζε αρκετά να φύγει από την ομάδα για να πάρει μεταγραφή.

Έτσι ο Ίσακ φοβούμενος για την ζωή του εκτός γηπέδου και στο σπίτι του αγόρασε ένα ντόπερμαν άριστα εκπαιδευμένο, έναντι του ποσού των 30.000 λιρών, δηλαδή, περίπου 34.000 ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

