Βιγιαρεάλ-Παναθηναϊκός: Η πρόκριση… περνάει και για τους δύο από το «Θεράμικα»

Η ευρωπαϊκή συνέχεια, αλλά και… που θα είναι αυτή, «παίζεται» απόψε (30/11 - 22:00, Sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmotesport 5) για τον Παναθηναϊκό αλλά και τη Βιγιαρεάλ, στην μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Θεράμικα», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Europa League.



Οι «πράσινοι» καλούνται να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα, που έχουν να κάνουν αφενός με την βαθμολογική κατάσταση και το γεγονός ότι είναι πλέον στην τρίτη θέση του γκρουπ. Αφετέρου με την κακή παράδοση τους στην Ισπανία, όπου έχουν υποστεί 15 ήττες και μετρούν μία μόνο ισοπαλία…

Σε περίπτωση νίκης, ο Παναθηναϊκός θα έχει -προφανώς- μεγάλες ελπίδες για να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, βάζοντας από κάτω την σημερινή του αντίπαλο. Με ισοπαλία, ναι μεν θα χάσει πολύτιμο έδαφος περιμένοντας πολλά… μη αναμενόμενα για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Αλλά, στον αντίποδα θα έχει… ήσυχο το κεφάλι του για το μέλλον του στην Ευρώπη, μέσω του Conference League!



Αναμφίβολα, για να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές του, το «τριφύλλι» θα πρέπει να δείξει καλύτερη εικόνα από εκείνη απέναντι στον Άρη. Να φανεί πιο αποτελεσματικό στις φάσεις που θα φτιάξει και ταυτόχρονα να αποφύγει τα… παιδαριώδη λάθη στα μετόπισθεν. Ελέγχοντας τον ρυθμό, κυκλοφορώντας σωστά την μπάλα και βγάζοντας αντίδραση.



Το ευχάριστο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πως, με εξαίρεση τους «γνωστούς» τραυματίες Χόρντουρ Μάγκνουσον και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, δεν έχει να διαχειριστεί άλλα προβλήματα. Ενώ σε επίπεδο 11άδας, ο Σέρβος τεχνικός δύσκολα θα προβεί σε πάρα πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού…



Από την άλλη πλευρά, το «κίτρινο υποβρύχιο» κάθε άλλο παρά την… ομάδα τρένο που θα καθάριζε την πρωτιά στο γκρουπ θυμίζει! Και με βάση τα έως τώρα αποτελέσματά του, αλλά -κυρίως- λόγω της εικόνας που βγάζει στο γήπεδο.



Όλα αυτά, άλλωστε, οδήγησαν και στην πρόσφατη αλλαγή προπονητή, με τον Μαρθελίνο να επιστρέφει σε... γνώριμα λημέρια, για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟ ξανά μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό που τον υποχρέωσε ως προπονητή της Μαρσέιγ, στα προκριματικά.



Από την άλλη, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η Βιγιαρεάλ, μια ομάδα από τις «καλές» του ισπανικού ποδοσφαίρου, μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα ποσότητα ή… εύκολος αντίπαλος. Πόσο μάλλον όταν χρειάζεται τη νίκη για να συνεχίσει να ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση και να «ρεφάρει» παράλληλα το 2-0 του πρώτου μεταξύ τους ματς…



Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι γηπεδούχοι δεν υπολογίζουν δεδομένα στη βοήθεια των Σόρλοθ και Ντένις Σουάρεθ που είναι τραυματίες, όπως και ο Μαντί, ενώ ερωτηματικό αποτελεί και η παρουσία των Κοκλέν και Γκαμπιά.



Οι πιθανές ενδεκάδες:

Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο): Γέργκενσεν, Φόιθ, Αλμπιόλ, Κουένκα, Μορένο, Ακομαχ, Καπουέ, Παρέχο, Μπαένα, Ζεράρ, Μοράλες.



Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν, Τσέριν, Μπερνάρ, Παλάσιος, Ιωαννίδης, Αϊτόρ.



Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία).



Βοηθοί: Γιάν Πόζορ, Άνταμ Γέκελ (Σλοβακία).



4ος διαιτητής: Πέτερ Κράλοβιτς (Σλοβακία).



VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία).



AVAR: Αλπέρ Ουλουσόι (Τουρκία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.