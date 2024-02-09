Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Σημαντικό βήμα για την τετράδα η νίκη στο ΟΑΚΑ

Ένα από τα σημαντικότερα ματς της χρονιάς έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο κατάμεστο ΟΑΚΑ (21:15, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) τη Φενέρμπαχτσε για την 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει πολλά όσον αφορά την κατάταξη της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ισοβαθμεί με τον τουρκικό σύλλογο στο 15-10, επομένως με νίκη κάνει σημαντικό βήμα για την τετράδα, αφήνοντας πίσω το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ακόμη μεγαλύτερη κατάκτηση θα είναι να καλύψουν οι «πράσινοι» τη διαφορά του πρώτου αγώνα, κάτι που μοιάζει πάντως δύσκολο αφού αυτή ήταν σημαντική (83-69). Από την άλλη, με ενδεχόμενη ήττα, το «τριφύλλι» θα μπλέξει και όσον αφορά την εξάδα, αφου ο Ολυμπιακός... καραδοκεί στην 7η θέση.



Η αναμέτρηση αυτή βρίσκει τους γηπεδούχους σε ένα κακό διάστημα. Μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (80-68), ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη σημαντικό πλήγμα, αφού είδε τον Άρη να φεύγει με «διπλό» από το ΟΑΚΑ, σπάζοντάς του το αήττητο. Αυτό το αποτέλεσμα προκάλεσε μετά από καιρό μια «εσωστρέφεια» στις τάξεις της ομάδας και... εξόργισε τον Αταμάν, που ακύρωσε την κοπή της πίτας και την αντικατέστησε με προπόνηση. Πλέον, το σύνολό του καλείται να βγάλει αντίδραση, καθώς με νίκη επί της Φενέρ θα κάνει ένα σημαντικό βήμα, σβήνοντας τα αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών.



Από την άλλη, η Φενέρ επίσης προέρχεται από ήττα, καθώς δεν τα κατάφερε στο «Πριγκιπάτο» και έχασε 76-69 από τη Μονακό, μένοντας χωρίς καλάθι εντός πεδιάς για περίπου 8 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Το σύνολο του Σάρας έβγαλε αντίδραση στο πρωτάθλημα και σκόρπισε τη Γαλατάσαραϊ με σκορ 90-74, ενώ τώρα γνωρίζει πως έχει την ευκαρία για ένα «διπλό» που θα της δώσει σημαντικό μπουστάρισμα για μια θέση στην τετράδα. Φυσικά, στο πίσω μέρος του μυαλού της τουρκικής ομάδας, είναι και η υπεράσπιση του +14 του πρώτου αγώνα, αν το ματς στραβώσει.



Όσον αφορά τα αγωνιστικά, για τον Παναθηναϊκό AKTOR εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Κώστας Σλούκας, καθώς ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως «αύριο θα είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε τον Κώστα Σλούκα, από ό,τι καταλαβαίνω». Από την άλλη, οι Ματίας Λεσόρ και Ιωάννης Παπαπέτρου ξεπέρασαν την ίωση που αντιμετώπιζαν, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ επίσης απαλλάχθηκε από τη μικρή κάκωση στον αντίχειρα του αριστερού του χεριού. Από πλευράς Φενέρ, δεν θα αγωνιστούν οι Μετετζάν Μπιρσέν και Νταϊσόν Πιερ.



Για το παιχνίδι αυτό ως διαιτητές ορίστηκαν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).



H προϊστορία:



2000/01: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 87-79

2000/01: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 84-77

(Top 16) 2002/03: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 78-74

(Top 16) 2002/03: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 92-73

(Κανονική Περίοδος) 2004/05: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 66-64

(Κανονική Περίοδος) 2004/05: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 79-72

(Κανονική Περίοδος) 2005/06: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 66-82

(Κανονική Περίοδος) 2005/06: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 85-69

(Κανονική Περίοδος) 2007/08: Φενέρ-Παναθηναϊκός 64-83

(Κανονική Περίοδος) 2007/08: Παναθηναϊκός-Φενέρ 88-68

(Top 16) 2011/12: Φενέρ-Παναθηναϊκός 56-77

(Top 16) 2011/12: Παναθηναϊκός-Φενέρ 72-62

(Κανονική Περίοδος) 2012/13: Φενέρ-Παναθηναϊκός 73-64

(Κανονική Περίοδος) 2012/13: Παναθηναϊκός-Φενέρ 69-55

(Top 16) 2013/14: Φενέρ-Παναθηναϊκός 77-72

(Top 16) 2013/14 Παναθηναϊκός-Φενέρ 76-67

(Κανονική Περίοδος) 2014/15: Παναθηναϊκός-Φενέρ 91-73

(Κανονική Περίοδος) 2014/15: Φενέρ-Παναθηναϊκός 84-62

(Top 16) 2015/16: Φενέρ-Παναθηναϊκός 82-75

(Top 16) 2015/16 Παναθηναϊκός-Φενέρ 76-71

(Κανονική Περίοδος) 2016/17: Παναθηναϊκός-Φενέρ 81-70

(Κανονική Περίοδος) 2016/17: Φενέρ-Παναθηναϊκός 84-63

(Πλέι οφ) 2016-17: Παναθηναϊκός-Φενέρ 58-71

(Πλέι οφ) 2016-17: Παναθηναϊκός-Φενέρ 75-80

(Πλέι οφ) 2016-17: Φενέρ-Παναθηναϊκος 79-61

(Κανονική Περίοδος) 2017/18: Παναθηναϊκός-Φενέρ 70-68

(Κανονική Περίοδος) 2017/18: Φενέρ-Παναθηναϊκός 67-62

(Κανονική Περίοδος) 2018/19: Παναθηναϊκός-Φενέρ 69-81

(Κανονική Περίοδος) 2018/19: Φενέρ-Παναθηναϊκός 85-66

(Κανονική Περίοδος) 2019/20: Παναθηναϊκός-Φενέρ 81-78

(Κανονική Περίοδος) 2020/21: Παναθηναϊκός-Φενέρ 82-68

(Κανονική Περίοδος) 2020/21: Φενέρ-Παναθηναϊκός 100-74

(Κανονική Περίοδος) 2021/22: Παναθηναϊκός-Φενέρ 91-87

(Κανονική Περίοδος) 2021/22: Φενέρ-Παναθηναϊκός 59-62

(Κανονική Περίοδος) 2022/23: Φενέρ-Παναθηναϊκός 107-77

(Κανονική Περίοδος) 2022/23: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 88-94

(Κανονική Περίοδος) 2023/24: Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 83-69



Σύνολο: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 18-17

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

