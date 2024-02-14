Δεν άφησε αναπάντητη τη διαρροή του ΠΑΟΚ εναντίον του Τάσου Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός, μετά την αποβολή του αρχηγού της Εθνικής μας, αλλά και του Τάισον στο 79ο λεπτό του σημερινού (14/02) 0-1 στην Τούμπα.



Με την «πράσινη» ΠΑΕ να απαντάει άμεσα, μέσω ανακοίνωσης, μάλιστα, αναφορικά με τις κατηγορίες προς τον παίκτη της, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες θεατρικές μεθοδεύσεις από πλευράς «δικέφαλου του Βορρά», που θα έπρεπε να ντρέπεται!



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Είναι λυπηρό που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επαναλαμβάνει τις γνωστές θεατρικές μεθοδεύσεις της, με τις οποίες διαστρεβλώνει συστηματικά την πραγματικότητα. Είναι ιδιαίτερη ντροπή για μία ομάδα να κατηγορεί με τέτοιο ξεδιάντροπο τρόπο τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας».

ΠΑΟΚ για Μπακασέτα: «Ντροπή, είναι αρχηγός της Εθνικής και όχι στο εθνικό θέατρο»

Με αφορμή τον έντονο διαπληκτισμό που είχε με τον Τάισον στο 77ο λεπτό ο Μπακασέτας, ο οποίος απέφερε και την αποβολή αμφότερων από τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ των «ασπρόμαυρων» και του Παναθηναϊκού, ο «δικέφαλος του βορρά» νωρίτερα πήρε θέση με καυστικό τρόπο.



Στον ΠΑΟΚ θεωρούν πως ο Μπακασέτας έκανε θέατρο και τονίζουν πως είναι η δεύτερη φορά, εννοώντας το παιχνίδι πρωταθλήματος προ εβδομάδων και το κερδισμένο πέναλτι που είχε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Παράλληλα, τονίζουν πως είναι ντροπή να έχει τέτοια συμπεριφορά ο αρχηγός της Εθνικής…



«Είναι ντροπή για τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας να κάνει θέατρο και μάλιστα στην προσπάθεια Έλληνα συμπαίκτη του στην Εθνική να ηρεμήσει την κατάσταση. Δεύτερη φορά σε δύο ματς, με θέατρο να προσπαθήσει να επωφεληθεί χωρίς ντροπή. Είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος να του θυμίσουμε, όχι στο Εθνικό θέατρο», αναφέρει η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

