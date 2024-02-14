Τερίμ: «Παίζαμε λες και ήμασταν στο γήπεδό μας - Δείξαμε χαρακτήρα»

Χαρούμενος με τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Τούμπα (0-1), η οποία αυτομάτως δίνει και προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ο Φατίχ Τερίμ.



Με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει χαρακτηριστικά πως η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα και ήταν λες και έπαιζε… εντός έδρας και όχι εκτός, βάσει της εμφάνισης που πραγματοποίησε.

«Είμαι χαρούμενος, είχαμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Όταν έμεινε η ομάδα με δέκα ήταν λογικό να χαλάσει το ματς. Μέχρι να μείνουν με δέκα οι δύο ομάδες, παίζαμε λες και ήμασταν στο γήπεδό μας, δείξαμε χαρακτήρα και το αποτέλεσμα που ήρθε μας κάνει πολύ χαρούμενους», ανέφερε ο Φατίχ Τερίμ στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού.

