Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη (21/02) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 19:00.



Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Κοτάρσκι στην εστία και τους Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης και Σοάρες τετράδα στα μετόπισθεν. Σβαμπ και Τσιγγάρας ήταν οι δύο κεντρικοί χαφ, με τους Ζίβκοβιτς-Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στα «φτερά», τον Αντόνιο σε ελεύθερο ρόλο και τον προωθημένο Τόμας.



Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με οκτώ αλλαγές, σύστημα 4-3-3 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ. Τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Αράο και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Ρούμπεν, Τσέριν και Μπακασέτας ήταν οι τρεις χαφ στον άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση να πιέσει ψηλά και, αδυνατώντας να φτιάξει παιχνίδι από πίσω, προσπάθησε να «χτυπήσει» με κάποια γρήγορη μετάβαση, στα πρώτα λεπτά. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε με καλή και ψύχραιμη κυκλοφορία της μπάλας να διατηρήσει την κατοχή και παράλληλα να φτάνει εύκολα στην αντίπαλη περιοχή.



Με τον Μπερνάρ πρωτίστως και τον Μλαντένοβιτς σε… δεύτερο ρόλο, οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 8’. Καθώς η ωραία συνεργασία των δύο τους, έφερε τον Μπερνάρ σε θέση βολής, εντός περιοχής, αλλά ο Βραζιλιάνος καθυστέρησε να σουτάρει και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη…



Ο «δικέφαλος του Βορρά» πήρε κάποια μέτρα στο γήπεδο μετά το δεκάλεπτο και κατέγραψε την πρώτη φάση στο 13’ όταν από την ατομική ενέργεια του Ζίβκοβιτς -που στοχευμένα πήρε πολλές επιθέσεις, έχοντας απέναντι τον Μλαντένοβιτς- από δεξιά και την σέντρα που επιχείρησε, ο Ντεσπόντοφ με προβολή στο δεύτερο δοκάρι έστειλε τη μπάλα άουτ.



Έχοντας καταφέρει σταδιακά να βρει τα πατήματά του, μάλιστα, ήταν εκείνος που έφτιαξε και την επόμενη σημαντική ευκαιρία του ματς, στο 21ο λεπτό, σε μια γρήγορα εκτελεσμένη επίθεση. Με τον Σοάρες να γυρίζει από αριστερά στη μικρή περιοχή αλλά τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει εντυπωσιακά με το πόδι το σουτ του Τόμας!



Μετά το ημίωρο η κατάσταση ισορρόπησε, με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα τρίλεπτο… φωτιά. Πρώτα, με μια πολλά υποσχόμενη φάση που σπατάλησε ο Παλάσιος, καθώς παρά την εξαιρετική πάσα στον χώρο από τον Μπερνάρ, ο Αργεντινός εξτρέμ έκανε κακό κοντρόλ και έχασε την ευκαιρία να βγει τετ α τετ με τον Κοτάρσκι, στο 32’. Ενώ στο 35ο λεπτό ο Μπερνάρ επιτέθηκε από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε όμως η μπάλα βρήκε στον Κεντζιόρα και κατέληξε κόρνερ.



Για να «απαντήσει» ο ΠΑΟΚ στην συνέχεια, επίσης με 1+1 φάσεις: στο 36’ με το βολέ του Κοτάρσκι να βγάζει στην αντεπίθεση τον Τόμας, τον οποίο όμως πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Μλαντένοβιτς. Αλλά και στο 42ο λεπτό, με την εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, την μπάλα να μένει στην περιοχή, τον Ντραγκόφσκι να κάνει λάθος έξοδο, αλλά τον Τόμας να αστοχεί με ένα γυριστό σουτ.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ντεσπόντοφ να πηγαίνει στη δεξιά πλευρά και τον Ζίβκοβιτς να έρχεται στα αριστερά, αλλά τους φιλοξενούμενους να είναι εκείνοι που είχαν την πρώτη καλή στιγμή, με ένα σουτ του Αράο από πλεονεκτική θέση στο 47’ να περνάει κόρνερ.



Τελικά, ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ με την… δεύτερη και μάλιστα μετά από μια πάρα πολύ ωραία εκτελεσμένη επίθεση, μόλις στο 53ο λεπτό. Με την σέντρα ακριβείας του Κώτσιρα στο δεύτερο δοκάρι και την κεφαλιά του Μπερνάρ που απέκρουσε ο Κοτάρσκι για να έρθει ο Σπόραρ και να πετύχει από κοντά το 0-1!









Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου) : Κοτάρσκι, Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Σοάρες, Σβαμπ (76' Οζντόεφ), Τσιγγάρας (63' Μεϊτέ), Ζίβκοβιτς, Αντόνιο (63' Μουργκ), Ντεσπόντοφ (63' Τάισον), Τόμας (71' Σαμάτα).



Έμειναν στον πάγκο: Ζ. Ζίβκοβιτς, Μπάμπα, Κουλιεράκης, Τζίμας.



Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς (86' Χουάνκαρ), Ρούμπεν, Τσέριν (86' Σένκεφελντ), Μπακασέτας, Παλάσιος (69' Μαντσίνι), Σπόραρ (74' Ζέκα), Μπερνάρ (86' Βαγιαννίδης).



Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Φικάι, Γερεμέγεφ, Κυριόπουλος.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχαουτ (Ολλανδία).



Βοηθοί: Χόνιγκ Ρόγκιερ (Ολλανδία), Ίνια Πάτρικ (Ολλανδία).



4ος διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).



VAR: Έρβιν Μπλανκ (Ολλανδία).



AVAR: Βασίλης Νικολακάκης (Λασιθίου).

