Παναθηναϊκός: «Γκάζι» στην επίθεση και… σπινιάρισμα στην άμυνα σε Ελλάδα κι Ευρώπη Αθλητικά 07:26, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι «πράσινοι» έχουν εντελώς διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με την περασμένη σεζόν παρόλο που οι αρχές του Γιοβάνοβιτς είναι οι ίδιες