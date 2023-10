Αντετοκούνμπο: «Τα λεφτά δεν είναι σημαντικά, τα πάρα πολλά λεφτά είναι σημαντικά» - «Θα υπογράψω του χρόνου» Αθλητικά 22:53, 02.10.2023 linkedin

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε μετά τον νέο κόουτς των Μπακς, Έιντριαν Γκρίφιν και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, υπογραμμίζοντας πως θα ήθελε να παραμείνει σε όλη την καριέρα του στο Μιλγουόκι, εάν η ομάδα συνεχίσει να είναι διεκδικήτρια του τίτλου