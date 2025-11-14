Στη λίστα με την οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού ο Κένεθ Φαρίντ!

Ο Αμερικανός σέντερ έχει εντυπωσιάσει στις δύο πρώτες εμφανίσεις του με τους «πράσινους» στην Ευρωλίγκα και όπως ήταν απολύτως λογικό, θα βοηθήσει την ομάδα του και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, στην προσπάθειά του να εγκλιματισθεί πλήρως!

Έτσι, συμπεριλήφθηκε στην οκτάδα με τους διαθέσιμους ξένους, παίρνοντας τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις, και αναμένεται να πραγματοποιήσει το εγχώριο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη (16/11, 18:15) για την 7η αγωνιστική.

Η οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.