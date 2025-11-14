Λογαριασμός
Παναθηναϊκός AKTOR: Φαρίντ αντί Γκριγκόνις στην οκτάδα ξένων για την Stoiximan GBL

Όπως αναμενόταν, μετά τις δύο τρομερές εμφανίσεις του Αμερικανού στο Παρίσι και στη Μαδρίτη, είναι πλέον σε θέση να βοηθήσει και στις εγχώριες διοργανώσεις 

Φαρίντ

Στη λίστα με την οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού ο Κένεθ Φαρίντ!

Ο Αμερικανός σέντερ έχει εντυπωσιάσει στις δύο πρώτες εμφανίσεις του με τους «πράσινους» στην Ευρωλίγκα και όπως ήταν απολύτως λογικό, θα βοηθήσει την ομάδα του και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, στην προσπάθειά του να εγκλιματισθεί πλήρως!

Έτσι, συμπεριλήφθηκε στην οκτάδα με τους διαθέσιμους ξένους, παίρνοντας τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις, και αναμένεται να πραγματοποιήσει το εγχώριο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη (16/11, 18:15) για την 7η αγωνιστική.

Η οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.

