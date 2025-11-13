Δηλώνει βροντερό «παρών» και στη Μαδρίτη ο Κένεθ Φαρίντ!
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο «Manimal» έπαιξε ιδανικά το pick'n'roll με τον Σλούκα και στη συνέχεια έβγαλε ένα τρομερό poster κάρφωμα, μπροστά στον πανύψηλο Ταβάρες!
MANIMAL IS HERE TO STAY 😤
Kenneth Faried posterizes Tavares 🔥🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/djYuWF7mUf— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025
