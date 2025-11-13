Λογαριασμός
Manimal και στη Μαδρίτη: Το τρομερό κάρφωμα του Φαρίντ μπροστά στον Ταβάρες - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακή φάση με πρωταγωνιστή τον Κένεθ Φαρίντ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας

Μαδρίτη

Δηλώνει βροντερό «παρών» και στη Μαδρίτη ο Κένεθ Φαρίντ!

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο «Manimal» έπαιξε ιδανικά το pick'n'roll με τον Σλούκα και στη συνέχεια έβγαλε ένα τρομερό poster κάρφωμα, μπροστά στον πανύψηλο Ταβάρες!

TAGS: Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης Ευρωλίγκα
