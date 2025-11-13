Δηλώνει βροντερό «παρών» και στη Μαδρίτη ο Κένεθ Φαρίντ!



Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο «Manimal» έπαιξε ιδανικά το pick'n'roll με τον Σλούκα και στη συνέχεια έβγαλε ένα τρομερό poster κάρφωμα, μπροστά στον πανύψηλο Ταβάρες!

